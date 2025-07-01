Трамп випустив парфуми під власним іменем. ФОТО

Президент США Дональд Трамп представив нову лінійку парфумів для жінок і чоловіків. Аромати продаються за ціною в $249 за флакон.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає The Independent.

"Аромат Trump Fragrances вже тут. Він називається "Victory 45-47", бо він повністю присвячений Перемозі, Силі та Успіху – для чоловіків і жінок. Купуйте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх близьких. Насолоджуйтесь, розважайтеся та продовжуйте перемагати!" – оголосив Трамп.

Аромати "Victory 47" продаються за ціною $249 і мають "культову" та нібито "лімітовану" золоту статуетку, є останніми в лінійці парфумів Trump, які вперше надійшли в продаж у грудні минулого року.

Жіноча версія рекламується як така, що виражає "впевненість, красу та непереборну рішучість", тоді як чоловіча – "для чоловіків, які лідирують із силою, впевненістю та цілеспрямованістю".

Водночас є застереження: "Аромати Trump не розроблені, не виготовлені, не розповсюджуються та не продаються Дональдом Дж. Трампом", а натомість виробляються за ліцензією на брендинг.

Також стверджується, що продавець, який обіцяє "данину спадщині Трампа", "не є політичним і не має нічого спільного з жодною політичною кампанією".

Раніше повідомлялося, що родина президента США Дональда Трампа виходить на ринок мобільного зв'язку під брендом Trump, який спиратиметься на вже існуючі бездротові мережі та обладнання. Сім'я Трампа також запускає мобільний телефон під брендом Трампа, T1 – "елегантну золоту" модель, яка буде вироблятися в США та коштуватиме $499.

До того стало відомо, що Трамп задекларував $600 млн доходу від криптовалюти, бізнесу та продажу Біблії.

У квітні Трамп показав журналістам "золоту картку", яку іноземці можуть придбати за $5 млн та отримати право на громадянство США. На ній розміщений портрет самого президента Трампа.