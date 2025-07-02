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Російські "шахеди" зруйнували термінал "Нової пошти" у Слов’янську. ФОТО

нова,пошта

Внаслідок атаки російських дронів у Слов'янську зруйновано термінал "Нової пошти".

Працівники не постраждали, сума збитків уточнюється, повідомили у пресслужбі компанії.

Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих.

"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", – додали в компанії.

"Шахеди" зруйнували термінал "Нової пошти" у Слов’янську

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Як повідомлялося, внаслідок атаки ворога безпілотниками 18 червня знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.

У ніч на 3 червня через російські удари руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Харківській області.

А наприкінці травня внаслідок атаки російських "шахедів" були зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.

Автор: 

росія (14602) Донецька область (196) Нова пошта (295) Краматорський район (5) Слов’янськ (18)


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