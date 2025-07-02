Суд відмовився відсторонити віцепрем’єра Чернишова, він планує знову виїхати за кордон (оновлено)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився задовольнити клопотання НАБУ і відсторонити від виконання посадових обов’язків віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Таке рішення ухвалив с​Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий, повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Детектив НАБУ клопотав про відсторонення Чернишова від посади строком на 2 місяці.

Під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, у якому йшлося про негативні наслідки відсторонення Чернишова для уряду.

Сам Чернишов після засідання суду заявив журналістам, що планує і надалі виїздити за кордон у відрядження, тож подаватиме слідчим заявки про надання відповідного дозволу, передає Інтерфакс-Україна.

"Мої відрядження сьогодні є предметом регулювання. Я відповідно буду ініціювати, подавати такі заявки. Але буде розглядати вже, відповідно, детектив, слідчий суддя. Сподіваюся будуть надавати дозвіл", – сказав Чернишов.

Віцепрем’єр також заперечив повідомлення про можливе розформування очолюваного ним Міністерства національної єдності.

"Я повністю заперечую цю інформацію. Міністерство національної єдності є важливим міністерством в системі органів виконавчої влади, в системі уряду і державної влади", – сказав Чернишов, відповідаючи на питання про можливу ліквідацію Міннацʼєдності, чи приєднання його до іншого відомства.

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Нагадаємо, 23 червня НАБУ та САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.

27 червня Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Станом на 1 липня кошти не внесли, але адвокати Чернишова оскаржили запобіжний захід в апеляції.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

Детальніше читайте у матеріалі: Одинадцять квартир в обмін на землю під забудову: За що оголосили підозру Чернишову?