БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удари США по Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
1 207 6

Іран приготувався замінувати Ормузьку протоку, через неї проходить 20% світової нафти, – Reuters

Іран готувався замінувати Ормузьку протоку, – Reuters

Минулого місяця іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці, що посилило занепокоєння США через можливе блокування Ормузької протоки у відповідь на масовані удари Ізраїлю по Ірану.

Про підготовку до мінування протоки американська розвідка дізналася через певний час після першої ракетної атаки Ізраїля на Іран 13 червня, повідомляє Reuters із посиланням на двох посадовців США.

Завантаження мін, які у підсумку все ж не були розміщені в протоці, могло вказувати на серйозність намірів Тегерану перекрити один з найжвавіших судноплавних шляхів у світі, зауважили співрозмовники агентства.

Це могло б посилити ескалацію конфлікту у регіоні і серйозно загальмувати світову торгівлю: близько 20% обсягів світового постачання нафти і газу проходять через Ормузьку протоку, і її блокування призвело б до різкого зростання світових цін на енергоносії.

Натомість світові ціни на нафту впали більш ніж на 10% після ударів США по ядерних об'єктах Ірану, частково завдяки полегшенню від того, що конфлікт не спричинив значних перебоїв у торгівлі нафтою.

Втім, 22 червня, невдовзі після ударів США, парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки, але остаточне рішення з цього питання мала ухвалити Рада національної безпеки Ірану. Раніше іранська влада неодноразово погрожувала закрити протоку, але ніколи цього не робила.

Reuters зауважує, що наразі невідомо, чи були міни з того часу розвантажені.

Читайте також: Ціни на нафту показали найбільше падіння за тиждень з березня 2023 року

Співрозмовники агентства додали, що уряд США не виключає можливості того, що завантаження мін могло мати скоріше психологічний ефект. Тобто, іранці могли підготувати міни, щоб переконати Вашингтон, що Тегеран серйозно налаштований закрити протоку, хоча насправді не планував цього робити.

З іншого боку, іранські військові могли просто проводити необхідні приготування на випадок, якщо лідери країни віддадуть наказ на мінування протоки.

Станом на 2019 рік Іран мав понад 5000 морських мін, які можна було швидко розгорнути за допомогою невеликих швидкісних катерів, за оцінками Розвідувального управління Міністерства оборони США на той час.

Як повідомлялося, 24 червня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню.

Автор: 

Ізраїль (253) Іран (463) нафта (4896) танкер (211) міна (8)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так-так-так, хтось ще інвестиції пообіцяв і заборонив добити рушникоголових Ізраілю.
показати весь коментар
02.07.2025 13:40 Відповісти
ти саму новину читав чи тільки кривий заголовок? та про інвестиції грубо кажучи піздьож, ніхто нічого не обіцяв!
показати весь коментар
02.07.2025 14:03 Відповісти
Назва не відповідає часовоі лініі, не "приготувався" а "був готовий"!
показати весь коментар
02.07.2025 13:40 Відповісти
Да,да,а Трамп приготувався иметь эрекцию три дня подряд для марафона с Миланкою или Иванкую или как ее там,только какие будут последствия для стариковского сердца.
показати весь коментар
02.07.2025 13:42 Відповісти
Це наслідок ,,миру,, після так званої 12 денної війни. Війна мала б бути ще з тиждень щоб від рушників залишився тільки попіл. Трамп одною рукою начебто робить правильно, але всіма ішими кінцівками все навпаки. Якась реальна показуха з тяжкими бомбами. Спочатку декілька днів погроз (попереджень?) а тільки потім удари по вже можливо пустих чи додатково укріплених іранських сховищ. А після того ще й блискавичне завершення війни. Замість добити вже падаючий режим аятол. Агент чи не агент Трамп вже навіть не потрібно думати. Він стовідсотковий Краснов.
показати весь коментар
02.07.2025 14:11 Відповісти
То ж Ізраїль і Злучені Північно-американські Штати перемогли у війні!!

Як же так?!
показати весь коментар
02.07.2025 14:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 