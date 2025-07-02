Кабмін розширив перелік товарів із вимогою локалізації в публічних закупівлях. Що додали?

Кабінет Міністрів України розширив перелік товарів переробної промисловості, які підлягатимуть вимозі щодо мінімального ступеня локалізації під час публічних закупівель.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Зокрема, вимога локалізації поширюватиметься на нові 25 видів товарів у таких категоріях:

машинобудування – ліфти, трактори тощо;

товари легкої промисловості, в тому числі спецодяг і військова форма;

освітлювальні прилади, кабелі, світлофори;

металоконструкції та труби великого діаметру.

"Таким чином, відтепер під час публічних закупівель цих товарів замовники будуть зобов'язані вимагати наявність місцевої складової в їхній собівартості. У 2025 році – не менше 25%, у 2026 році – 30%. Надалі вимога зростатиме на 5% щороку, поки не досягне 40%", – пояснили в Мінекономіки.

Локалізація в публічних закупівлях – це вимога мінімальної частки української складової в собівартості товарів, що закуповуються за законом про публічні закупівлі. Завдяки цьому публічні кошти спрямовуються на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості.

Там нагадали, що це перше розширення переліку з моменту запуску політики локалізації. Раніше вимога застосовувалася до закупівель 103 видів товарів, зокрема залізничного транспорту, міського транспорту, комунальної техніки та енергетичного обладнання.

Вимога локалізації діятиме для закупівель від 200 тис. грн.

"Україна має надзвичайно високий рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі. До повномасштабного вторгнення він становив 38%, тоді як середній показник у світі – менше 10%. Маємо подолати дискримінацію українського виробника в українських публічних закупівлях", – заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах-учасницях Угоди СОТ про публічні закупівлі (GPA), зокрема в країнах Європейського Союзу, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

До того Рахункова палата відзвітувала, що в 2024 році лише 10,3% закупівель за публічні кошти відбулися за конкурентною процедурою, а повністю відкритих торгів провели лише 11 – це 0,0003% від загальної кількості закупівель.