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Новини
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Голова російського "Сбєрбанку" заявив про зменшення зарплат у третини росіян

Глава російського

У третини (34%) громадян Росії за першу половину 2025 року знизився рівень зарплати, при цьому в 7% росіян, що працюють, доходи впали більш ніж удвічі.

Про це заявив глава "Сбєрбанку" Герман Греф, передає The Moscow Times.

За словами Грефа, розмір заробітку ще 11% жителів країни з початку року не змінився, а у 55% людей – збільшився.

"Вперше, коли я ці цифри побачив, я подумав, це якась аномалія", – сказав Греф і додав, що такі дані потребують ретельного аналізу: "Такі індикатори ми називаємо кавуновими – зовні зелені, а всередині червоні".

Те саме стосується показників інфляції, додав Греф.

За даними Росстату, темпи зростання цін у Росії уповільнюються і станом на кінець травня становили 9,9% проти 10,3% у березні. При цьому для найменш забезпечених громадян, основні витрати яких йдуть на купівлю продуктів харчування, інфляція сягає 20%.

"Якщо ми підвищуємо регульовані тарифи випереджальними темпами і впихаємо зростання в інфляцію 4%, це означає, що ми повинні знизити ціни в цілій низці галузей економіки, і це буде або важко, або боляче", – зауважив Греф.

За даними Росстату, за підсумками 2024 року розмір номінальної нарахованої зарплати у Росії зріс на 18,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 87,95 тис. руб. на місяць. У реальному вираженні (з урахуванням офіційної інфляції) зарплати в Росії збільшилися на 9,1%.

До березня 2025 року, втім, зростання реальних зарплат у Росії практично зупинилося: згідно з Росстатом, воно склало лише 0,1%. Номінальний заробіток у своїй зріс у середньому 10,5%, до 97,65 тис. руб.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Автор: 

Греф Герман (32) інфляція (754) росія (14609) ціни (3586) зарплата (1147)


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Топ коментарі
+3
Якось пойух.
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03.07.2025 09:21 Відповісти
+2
Герман , ну ти ж брешеш. Ну брешеш же
Тут на форумі пасеться стільки підкацапників - спитай у них
І вони розкажуть , що
"Санкції ЄС - не відчуваються"
"Санкції рашку тільки зміцнюють"
Тому не треба лала
Росіяні будуть жити погано , проте - недовго

P.S. Пост підкотован за підтримки ТОВ "Сарказм"
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03.07.2025 09:20 Відповісти
+1
Навіщо мокшам гроші, коли в них є любофьь до путєна.
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03.07.2025 09:19 Відповісти
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Навіщо мокшам гроші, коли в них є любофьь до путєна.
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03.07.2025 09:19 Відповісти
І не кажи. Будуть жити бідно , проте недовго
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03.07.2025 09:21 Відповісти
Герман , ну ти ж брешеш. Ну брешеш же
Тут на форумі пасеться стільки підкацапників - спитай у них
І вони розкажуть , що
"Санкції ЄС - не відчуваються"
"Санкції рашку тільки зміцнюють"
Тому не треба лала
Росіяні будуть жити погано , проте - недовго

P.S. Пост підкотован за підтримки ТОВ "Сарказм"
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03.07.2025 09:20 Відповісти
Якось пойух.
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03.07.2025 09:21 Відповісти
Головне , щоб було так саме пойух коли зустрінеш черговий пост від підкацапників про те, які не дієві санкції у ЄС
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03.07.2025 09:24 Відповісти
Кацапам взагалі зп не потрібна! Хай насолоджуються тим, що в них є пу@ло!
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03.07.2025 09:35 Відповісти
Лобода та ягель є, бражку з власного лайна зроблять.
Що ще потрібно справжньому кацапу, щоб ащущать вєлічіє?
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03.07.2025 10:43 Відповісти
Я таки дочекаюся коли ***** замінить Германа і Набібуліну на свої людей, от тоді в економіці ранки буде весело.
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03.07.2025 09:43 Відповісти
Цікаво, як би показали себе ці гіганти економіки, коли б у россії не було нафти і газу.
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03.07.2025 09:57 Відповісти
Стимулюють русскіх заробяти на вбивстві українців.
За це добре платять.
Рублєй хватаєт.
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03.07.2025 09:54 Відповісти
не треба звикати до доброго,гюндяй вчив же що через голодний шлунок приходить прозріння та святість
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03.07.2025 10:02 Відповісти
звісно, бо всі ці гроші летять по Україні. А кацапи нехай х*й без солі доїдають, бо бункерний "геостратег" так вирішив..
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03.07.2025 10:42 Відповісти

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