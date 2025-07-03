Голова російського "Сбєрбанку" заявив про зменшення зарплат у третини росіян

У третини (34%) громадян Росії за першу половину 2025 року знизився рівень зарплати, при цьому в 7% росіян, що працюють, доходи впали більш ніж удвічі.

Про це заявив глава "Сбєрбанку" Герман Греф, передає The Moscow Times.

За словами Грефа, розмір заробітку ще 11% жителів країни з початку року не змінився, а у 55% людей – збільшився.

"Вперше, коли я ці цифри побачив, я подумав, це якась аномалія", – сказав Греф і додав, що такі дані потребують ретельного аналізу: "Такі індикатори ми називаємо кавуновими – зовні зелені, а всередині червоні".

Те саме стосується показників інфляції, додав Греф.

За даними Росстату, темпи зростання цін у Росії уповільнюються і станом на кінець травня становили 9,9% проти 10,3% у березні. При цьому для найменш забезпечених громадян, основні витрати яких йдуть на купівлю продуктів харчування, інфляція сягає 20%.

"Якщо ми підвищуємо регульовані тарифи випереджальними темпами і впихаємо зростання в інфляцію 4%, це означає, що ми повинні знизити ціни в цілій низці галузей економіки, і це буде або важко, або боляче", – зауважив Греф.

За даними Росстату, за підсумками 2024 року розмір номінальної нарахованої зарплати у Росії зріс на 18,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 87,95 тис. руб. на місяць. У реальному вираженні (з урахуванням офіційної інфляції) зарплати в Росії збільшилися на 9,1%.

До березня 2025 року, втім, зростання реальних зарплат у Росії практично зупинилося: згідно з Росстатом, воно склало лише 0,1%. Номінальний заробіток у своїй зріс у середньому 10,5%, до 97,65 тис. руб.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.