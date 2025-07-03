БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини банки
1 306 12

Мінфін наполягає на скасуванні банківської таємниці. Комітет Гетманцева вже схвалив створення реєстру рахунків

Мінфін наполягає на скасуванні банківської таємниці

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт №13233, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

За це рішення проголосували 18 із 30 членів комітету, повідомив перший заступник його керівника Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що до другого читання у Комітеті обіцяють внести певні зміни до законопроєкту, зокрема передати адміністрування реєстру банківських рахунків та сейфів від Державної податкової служби (ДПС) Міністерству фінансів.

"Переконаний, наступний етап – підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію", – припустив Железняк.

Він також оприлюднив фрагмент відеозапису засідання Комітету, під час якого перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтвердив, що такі плани дійсно існують і Мінфін від них не відмовляється.

"Що стосується банківської таємниці, я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти і це у будь-якому випадку буде. Але якщо б ми вивели весь закон з усіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до Комітету не дійшов, він би навіть з Кабміну не вийшов", – розповів заступник міністра фінансів.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив законопроєкт №13233 наприкінці квітня. У Мінфіні називали його ухвалення обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area), що дозволить громадянам та бізнесу спростити перекази у євро з 36 європейськими країнами.

Втім, у Мінфіні також підтверджували, що він передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Водночас у міністерстві запевняли, що до цього реєстру поки що не передаватимуть дані про рух і залишки коштів на рахунках та про вміст сейфів.

Детальніше читайте у матеріалі: Що буде з банківською таємницею в Україні

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", – казав міністр.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все одно буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

Автор: 

банки (7037) законопроєкт (1697) Мінфін (2958) рахунки (245) таємниця (10)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кріпосне право - це стабільність та впевненість в завтрашньому дні .

А свобода та вільне пересування - захищає злодіїв та злочинців.
показати весь коментар
03.07.2025 13:31 Відповісти
Ввести прогресивні податки на час війни - слабо? Навіть в США це зробили під час 2СВ
показати весь коментар
03.07.2025 13:33 Відповісти
Вангую що доступ до даних рахунків і сейфів буде відкритий лише для пересічних. Депутати, чиновники і їх сімьї не підлягатимуть для дії цього закону
показати весь коментар
03.07.2025 13:33 Відповісти
Це і коню зрозуміло... Вони ж мразі свої декларування засекретили
показати весь коментар
03.07.2025 13:54 Відповісти
"Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - казав міністр, але забув добавити - серед нас.
показати весь коментар
03.07.2025 13:36 Відповісти
Всі гроші з банків перепрячуть до банок. Слава Зебільним реформатором.
показати весь коментар
03.07.2025 13:41 Відповісти
На цей випадок мудрі правителі вже планують скасування готівки.
показати весь коментар
03.07.2025 14:02 Відповісти
Банківські рахунки гєтьманцева розкриють? Чи офшорів це не стосується?
показати весь коментар
03.07.2025 13:44 Відповісти
Готуються до розкуркулення усіх заможніх.Рекет на державному рівні.Але люмпен буде в захваті,поки і їх не розкуркулять.
показати весь коментар
03.07.2025 13:50 Відповісти
А ти голодранець себе за обдристрократа маєш???
показати весь коментар
03.07.2025 13:56 Відповісти
Мінфін наполягає...
А я наполягаю на справедливому покаранні вже виявлених казнокрадів та хабарників, і моя вимога прописана у вже діючих законах. Може розпочнемо з моїх побажань?
показати весь коментар
03.07.2025 13:57 Відповісти
з бюджети ******** що можна, тепер черга громадян
показати весь коментар
03.07.2025 14:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 