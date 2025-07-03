Литва почала позбавляти росіян посвідок на проживання за поїздки в Росію

У Литві позбавили посвідки на проживання першого громадянина Росії – це сталося через його занадто часті поїзки в РФ.

Про це пише Delfi.

Як зазначається, на початку травня в Литві набуло чинності додаткове положення про національні санкції, яке забороняє громадянам Росії без об'єктивних причин їздити до Росії або Білорусі частіше одного разу на три місяці.

Департамент міграції Литви виявив загалом 34 особи, які це зробили, і посвідку на проживання у Литві одного з них уже анулювали.

"Під час з'ясування причин виїзду громадян РФ, які часто виїжджають до Росії або Білорусі, виявлено перший випадок, який не підпадає під винятки, і ухвалено рішення про анулювання виданої росіянину тимчасової посвідки на проживання в Литві. Ще тридцять його співвітчизників можуть позбутися таких дозволів найближчим часом", – сказано в повідомленні.

Стосовно них уже розпочато процедуру анулювання тимчасових посвідок на проживання в Литві: з'ясовуються додаткові обставини, очікуються пояснення від самих громадян Росії.

За оцінками, у травні з моменту набуття заборони чинності 292 громадяни Росії перетнули державний кордон з Росією або Білоруссю більше одного разу, проте багато з них підпадають під винятки із закону про обмежувальні заходи.

Наприкінці травня повідомлялося, що литовський уряд ухвалив рішення припинити визнання небіометричних паспортів громадян Росії дійсними проїзними документами для в'їзду на свою територію.

До того стало відомо, що консервативна група Сейму Литви пропонує законодавчі зміни, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.