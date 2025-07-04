Кільцева електричка у Києві відновила рух після нічного обстрілу

Рух Київською кільцевою електричкою (Kyiv City Express) відновлений, усі потяги відправлятимуться за графіком.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація (КМДА).

"️Через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" наразі здійснюється на 2-й колії, платформа №2", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва у ніч на 4 липня пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура в межах міста. Через це кільцева електричка курсувала лише північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обидвох напрямках) з відхиленням від графіку руху.

Обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Внаслідок обстрілів понад 20 посіб поранено, серед них 10-річна дівчинка, одна людина загинула.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.