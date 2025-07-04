Податкова за 16 мільйонів замовила програмне забезпечення для автоматизації перевірок звітності

Державна податкова служба України за результатами тендеру збирається укласти договір із ТОВ "Програміка" про розробку та обслуговування програмного забезпечення вартістю 16 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, цьогоріч мають розробити і надати програмне забезпечення щодо автоматизації камеральних (електронних) перевірок звітності, крім податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску, що є складовою інформаційно-комунікаційної системи "Податковий блок".

Ще виконавець проведе навчання фахівців замовника протягом 10 днів та виконуватиме гарантійне обслуговування протягом двох років до 18 грудня 2027 року.

У технічній специфікації сказано, що платники податків щорічно подають до Дерподаткової понад 8,5 млн звітів, камеральні перевірки яких проводять лише 5,8 тис працівників. Це призводить до значного навантаження на працівників, впливає на якість проведених камеральних перевірок та створює ризики недонадходжень коштів до бюджету.

До останнього часу ця проблема вирішувалась запитами до Департаменту інформаційних технологій для отримання списків звітності платників податків, у яких присутні помилки та невідповідності, проте таке рішення є витратним і нераціональним, а алгоритми – недосконалими.

Для автоматизації камеральної перевірки вирішили створити окремий режим в ІКС "Податковий блок", який формуватиме без участі посадових осіб контролюючих органів Реєстр розбіжностей на основі алгоритмів перевірки показників поданої податкової звітності та камеральних перевірок з інших питань.

Фірма отримає замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в тендері треба було принести два виконані протягом 2022-2025 років аналогічні договори щодо розробки програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем.

Власниками київської компанії "Програміка" є директор Богдан Миськів, Ігор Ялосоветський та Ігор Дудок. Вона є резидентом "Дія.City" з 2022 року. Усього з 2017 року фірма отримала замовлень від Держподаткової, колишньої Державної фіскальної служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу на 152,63 млн грн.

Раніше Рахункова палата повідомляла, що в 2024 році лише 10,3% закупівель за публічні кошти відбулися за конкурентною процедурою, а повністю відкритих торгів провели лише 11 – це 0,0003% від загальної кількості закупівель.