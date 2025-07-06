"Податок на здоров’я": ВООЗ закликала підвищити ціни на тютюн, алкоголь і солодкі напої на 50%

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про старт масштабної ініціативи "3 by 35", яка закликає країни підвищити реальні ціни на тютюн, алкоголь та солодкі напої щонайменше на 50% до 2035 року через введення спеціальних податків на здоров'я.

Про це пише LIGA.net.

Як зазначається, мета ініціативи – знизити рівень хронічних неінфекційних захворювань та залучити критично важливі кошти для фінансування охорони здоров'я та соціального розвитку.

У ВООЗ наголосили, що споживання цих продуктів є ключовим фактором епідемії неінфекційних захворювань, серед яких серцево-судинні хвороби, рак та діабет. Ці хвороби забирають понад 75% усіх смертей у світі.

Згідно з останнім звітом, одноразове підвищення цін на 50% може врятувати близько 50 млн життів протягом наступних 50 років.

"Податки на здоров'я – один із найефективніших інструментів. Вони не лише зменшують споживання шкідливих продуктів, а й створюють надходження, які уряди можуть інвестувати в медицину, освіту та соціальний захист. Настав час діяти", – заявив заступник генерального директора ВООЗ з питань охорони здоров'я та профілактики захворювань, доктор Джеремі Фаррар.

Ініціатива має мету залучити $1 трлн протягом найближчих 10 років. За останнє десятиліття близько 140 країн вже підвищили податки на тютюн, збільшивши реальні ціни в середньому більш ніж на 50%, що доводить можливість масштабних змін.

Раніше повідомлялося, що Україна за 2024 рік втратила 22 млрд грн через тіньовий ринок тютюну попри те, що цей ринок торік був зменшений удвічі.

Також стало відомо, що впродовж п'яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.