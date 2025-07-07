Доходи держбюджету зросли за пів року на 40%: Прямі податки з зарплат вийшли на друге місце серед джерел надходжень

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України у першому півріччі 2025 року склали 1,87 трильйона гривень, тоді як касові видатки – 2,4 трильйона гривень.

Це приблизно на 42% та 24% перевищує відповідні показники першого півріччя 2024 року, свідчать підрахунки агентства Інтерфакс-Україна на основі оперативних даних Держказначейства.

Зокрема, за загальним фондом надходження держбюджету у першому півріччі 2025 року зросли на 43% – до 1,3 трлн грн, тоді як видатки – на 21%, до 1,87 трлн грн.

При цьому після підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання зарплати в 20 тис. грн на друге місце за обсягом надходжень у першому півріччі цього року вийшли податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 167,8 млрд грн, порівняно із 97,1 млрд грн торік.

Крім того основні надходження держбюджету забезпечено за рахунок:

ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 245,3 млрд грн (у першому півріччі 2024 року – 223,9 млрд грн);

ПДВ з вироблених в Україні товарів – 156,1 млрд грн за відшкодування 86,2 млрд грн (132,1 млрд грн за відшкодування 70,1 млрд грн);

податку на прибуток підприємств – 155,7 млрд грн (147,6 млрд грн);

акцизного податку – 132,7 млрд грн (91,1 млрд грн).

дивідендів та перерахування частини чистого прибутку держкомпаній до держбюджету – 55,6 млрд грн (64,2 млрд грн);

ввізного та вивізного мита – 25,2 млрд грн (23,8 млрд грн);

рентної плати за користування надрами – 18,8 млрд грн (23,4 млрд грн).

Крім того, ще 84,2 млрд грн до бюджету перерахував Нацбанк за результатами розподілу прибутку за минулий рік (38,6 млрд грн у першому півріччі 2025 року).

Водночас запущений G7 наприкінці минулого року механізм ERA (передбачає виділення допомоги Україні на загальну суму $50 млрд, яка погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів) суттєво збільшив надходження до бюджету грантової міжнародної допомоги – до 210,9 млрд грн, порівняно із 40,3 млрд грн у першому півріччі 2024 року.

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Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2025 року зросли на 23% – до 314,6 млрд грн, у тому числі у червні – на 20%, до 57,4 млрд грн.

Крім того, в рамках фінансування загального фонду держбюджету державні запозичення до нього за січень-червень 2025 року становили 856,2 млрд грн (746,9 млрд грн), або 87% від плану, у тому числі на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП було отримано 232,5 млрд грн (242,4 млрд грн), в тому числі в іноземній валюті 44,7 млрд грн (72,92 млрд грн) – $642 млн та 388,8 млн євро ($1149,5 млн та EUR665,7 млн).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 111,7 млрд грн (164,2 млрд грн).

Загалом із зовнішніх джерел надійшло близько $15 млрд ($12,8 млрд), у тому числі в рамках ERA – близько $11 млрд за загального обсягу цього механізму до $50 млрд.

Окрім того Україна отримала ще 3,1 млрд від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility, $0,44 млрд від МВФ та $0,24 млрд від Світового банку за проєктами "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE) та "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE).

Платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2025 року склали 322,4 млрд грн (259,1 млрд грн), або 97,6% плану, платежі з обслуговування – 179,85 млрд грн (132,8 млрд грн), або 73,9% плану.

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Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Він передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планується виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону.

Серед інших джерел, профінансувати додаткові видатки уряд планує за рахунок збільшення обсягу внутрішніх запозичень на 184,9 млрд грн.

Втім, ще восени минулого року в уряді визнавали, що можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої держпозики майже вичерпалися. Поточного року Мінфін розраховував залучити "чистими" лише 17 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського