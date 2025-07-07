Розкриття банківської таємниці: Гетманцев запевнив, що чинний склад Ради цього рішення не ухвалить

Чинний склад Верховної Ради девʼятого скликання не голосуватиме за розкриття банківської таємниці.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив у подкасті "Хроніки економіки", передає ЕП.

"Ми не будемо розкривати банківську таємницю у цьому скликанні (Верховної Ради, – ред. точно", – сказав нардеп.

Відповідаючи на питання, чому у Бюджетній декларації Мінфіну розкриття банківської таємниці вказане одним із пунктів, Гетманцев зауважив, що цей документ розрахований на три роки і він сподівається, що чинне скликання Ради не буде працювати так довго.

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Як повідомлялося, водночас очолюваний Гетманцевим Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт №13233, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") припустив, що наступним етапом після ухвалення цього законопроєкту може бути скасування банківської таємниці.

Під час засідання Комітету перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтвердив, що такі плани дійсно існують і Мінфін від них не відмовляється.

"Що стосується банківської таємниці, я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти і це у будь-якому випадку буде. Але якщо б ми вивели весь закон з усіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до Комітету не дійшов, він би навіть з Кабміну не вийшов", – розповів заступник міністра фінансів.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроєкт №13233 наприкінці квітня. У Мінфіні називали його ухвалення обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area), що дозволить громадянам та бізнесу спростити перекази у євро з 36 європейськими країнами.

Втім, у Мінфіні також підтверджували, що він передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Водночас у міністерстві запевняли, що до цього реєстру поки що не передаватимуть дані про рух і залишки коштів на рахунках та про вміст сейфів.

Детальніше читайте у матеріалі: Що буде з банківською таємницею в Україні