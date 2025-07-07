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Новини
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В Україні подешевшав "борщовий набір" нового врожаю. ІНФОГРАФІКА

В Україні подешевшав

Минулого тижня в Україні продовжували дешевшати продукти з основного "борщового набору".

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

"Ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися. Подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю", – сказано в повідомленні.

Також продовжили зменшуватися ціни на томат, почали дешевшати солодкий перець та кабачок. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі, пекінська та цвітна капуста. Також зменшилася ціна за кілограм часнику.

Кабачок продавали за 15-18 грн/кг, а за тиждень до того за нього просили 18-20 грн/кг. Помідор червоний коштує в діапазоні від 30 грн/кг до 60 грн/кг, раніше – 55-85 грн/кг. Солодкий перець коштує 85-100 грн/кг, а тижнем раніше ціна варьювалася від 100 грн/кг до 160 грн/кг.

В Україні подешевшав "борщовий набір" нового врожаю

Наприкінці минулого тижня повідомлялося, що на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. На сьогодні збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.

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магазин (288) продукти (788) ціни (3590)


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А то ми не знаємо! Майже кожен день до супермаркета ходимо. Краще скажіть шо з м'ясцем, молочком та сальцем? Пам'ятаю раніше на літо воно дешевшало, мовляв коровки травичку щупають, свині теж шось там літньє чвакають та т.і. А зараз навпаки, на літо м'ясо подорожчало...
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07.07.2025 16:40 Відповісти
А то ми не знаємо! Майже кожен день до супермаркета ходимо. Краще скажіть шо з м'ясцем, молочком та сальцем? Пам'ятаю раніше на літо воно дешевшало, мовляв коровки травичку щупають, свині теж шось там літньє чвакають та т.і. А зараз навпаки, на літо м'ясо подорожчало...
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07.07.2025 16:41 Відповісти
На кропиві і лободі сало не виросте,треба зерно і макухи,а тепер порівняйте торішні ціни на зерно і сьогоднішні.
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07.07.2025 16:51 Відповісти
Зараз зерном годують хіба шо для себе. Піпл хаває те шо вирощено на дешевих комбікормах. Сало навіть пролежавши в холодильнику декілька діб залишається прозорим
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07.07.2025 17:13 Відповісти

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