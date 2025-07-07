В Україні подешевшав "борщовий набір" нового врожаю. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня в Україні продовжували дешевшати продукти з основного "борщового набору".

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

"Ціни на овочі та зелень в Україні переважно знижувалися. Подешевшали усі без винятку позиції "борщового набору" нового врожаю", – сказано в повідомленні.

Також продовжили зменшуватися ціни на томат, почали дешевшати солодкий перець та кабачок. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися броколі, пекінська та цвітна капуста. Також зменшилася ціна за кілограм часнику.

Кабачок продавали за 15-18 грн/кг, а за тиждень до того за нього просили 18-20 грн/кг. Помідор червоний коштує в діапазоні від 30 грн/кг до 60 грн/кг, раніше – 55-85 грн/кг. Солодкий перець коштує 85-100 грн/кг, а тижнем раніше ціна варьювалася від 100 грн/кг до 160 грн/кг.

Наприкінці минулого тижня повідомлялося, що на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. На сьогодні збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.