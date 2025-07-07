Зарплати українських програмістів продовжують зростати. Скільки отримують IT-спеціалісти?

Доходи досвідчених українських програмістів продовжують зростати, а серед фахівців середнього рівня у деяких компаніях спостерігається зниження.

Про це свідчать результати зарплатного опитування DOU серед 5 тис. українських розробників, передає LIGA.net.

Як повідомляється, за останні пів року зарплати Senior розробників і керівників команд зросли. У Middle розробників у деяких компаніях – знизились на кілька десятків доларів.

Зарплати, зокема, наступні:

Senior розробник – у середньому $4 700 на місяць,

Team Lead – $5 300,

Technical Lead – $5 550,

Middle розробник – близько $2 400,

Junior розробник – близько $930,

Стажер – у середньому $376.

Найбільше платять у компаніях, які роблять власні продукти, а також стартапи. У фірмах, що надають ІТ-послуги або здають фахівців в оренду іншим компаніям, зарплати розробників середнього рівня трохи знизилися.

Втім, досвідчені програмісти у таких компаніях все одно часто отримують більше за середній рівень. Сервісні компанії – найпопулярніше місце роботи для стажерів і тих, хто тільки починає кар'єру.

Найбільше заробляють ті, хто займається Back-end або Mobile-розробкою. Серед мов програмування найвищі середні зарплати у тих, хто працює зі Scala, Go, Kotlin, Swift і Python.

Серед українських міст у зарплатних лідерах Київ та Львів із показником у середньому близько $3 700 на місяць.

В Одесі, Харкові, Дніпрі та Вінниці середні зарплати розробників – від $2 900 до $3 600 доларів на місяць. У Харкові середній рівень трохи вищий – близько $3 000 доларів, бо там багато керівників команд.

IT-фахівці, які працюють за кордоном, часто отримують більше. Наприклад, у США – близько $8 800 на місяць після сплати податків, у Великій Британії – понад $7 200, в Іспанії – близько $5 600.

Окрім того, розробники з рівнем англійської Advanced заробляють у середньому на $200-300 більше, ніж ті, хто знає мову гірше. Це помітно на рівнях Middle і Senior.

Раніше повідомлялося, що обсяг експорту IT-послуг із України в травні цього року становив $545 млн, що на $24 млн (4,2%) менше, ніж у квітні, але близько до показників початку року.

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% – до 56,48 млрд грн.

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2025 року оцінювалася у 79,6 тис. У 2024 році вона зменшилась на 2 тис. спеціалістів після падіння на 10 тис. за підсумками 2023 року.

Також стало відомо, що за минулий рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.