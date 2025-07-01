IT-експорт із України за місяць скоротився на $24 мільйони після зростання в квітні

Обсяг експорту IT-послуг із України в травні цього року становив $545 млн, що на $24 млн (4,2%) менше, ніж у квітні, але близько до показників початку року.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає LIGA.net.

У травні минулого року цей показник був вищим – $560 млн, а рекордним за останні роки залишився травень 2022 року з показником у $601 млн.

Як повідомляється, за перші чотири місяці 2025 року сумарний IT-експорт досяг $2,68 млрд, що на $11 млн менше, ніж за аналогічний період 2024 року,.

Нагадаємо, експорт українських IT-послуг у квітні зріс до $569 млн, що на $24 млн більше, ніж у березні 2025 року.

Обсяг ІТ-експорту з України у березні 2025 року становив $545 млн, що на $10 млн (на 2%) більше, ніж у лютому, але менше показника березня минулого року ($565 млн).

Український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, у січні цей показник опускався нижче $500 млн вперше від початку великої війни.

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% – до 56,48 млрд грн.

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2025 року оцінювалася у 79,6 тис. У 2024 році вона зменшилась на 2 тис. спеціалістів після падіння на 10 тис. за підсумками 2023 року.

Також стало відомо, що за минулий рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.