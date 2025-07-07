В Україні перевірятимуть практичне впровадження результатів досліджень, що фінансуються за бюджетні гроші
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни внесено, зокрема, щодо:
- уточнення напрямів спрямування бюджетних коштів;
- актуалізації основних принципів організації та проведення конкурсного відбору проєктів щодо орієнтації конкурсної тематики на пріоритетні потреби суспільного розвитку та дотримання бюджетного законодавства на середньостроковий період;
- зазначення актуальних критеріїв визначення тематики проєктів.
Разом із тим:
- введено поетапність перевірки конкурсних заявок на відповідність формальним ознакам для підвищення її ефективності;
- уточнено підстави для ухвалення рішення про зупинку надання грантової підтримки та повернення коштів грантової підтримки;
- оновлено та уніфіковано норми, що регулюють процес звітування відповідно до положень чинного законодавства у сфері науки.
Окрім того, запроваджено моніторинг практичного впровадження результатів виконання проєктів, які фінансувалися Національним фондом досліджень України.
Раніше повідомлялося, що в Україні посилили вимоги до отримувачів грантів від ветеранського фонду.
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