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В Україні перевірятимуть практичне впровадження результатів досліджень, що фінансуються за бюджетні гроші

В Україні перевірятимуть практичне впровадження результатів досліджень, що фінансуються з бюджету

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни внесено, зокрема, щодо:

  • уточнення напрямів спрямування бюджетних коштів;
  • актуалізації основних принципів організації та проведення конкурсного відбору проєктів щодо орієнтації конкурсної тематики на пріоритетні потреби суспільного розвитку та дотримання бюджетного законодавства на середньостроковий період;
  • зазначення актуальних критеріїв визначення тематики проєктів.

Разом із тим:

  • введено поетапність перевірки конкурсних заявок на відповідність формальним ознакам для підвищення її ефективності;
  • уточнено підстави для ухвалення рішення про зупинку надання грантової підтримки та повернення коштів грантової підтримки;
  • оновлено та уніфіковано норми, що регулюють процес звітування відповідно до положень чинного законодавства у сфері науки.

Окрім того, запроваджено моніторинг практичного впровадження результатів виконання проєктів, які фінансувалися Національним фондом досліджень України.

Раніше повідомлялося, що в Україні посилили вимоги до отримувачів грантів від ветеранського фонду.

Автор: 

дослідження (391) моніторинг (74) фінансування (2071)


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