Росіянам почали пропонувати туристичні поїздки в Афганістан

У Росії з'явилися перші пропозиції організованих турів до Афганістану. Поїздка тривалістю 8 днів та 7 ночей обійдеться в середньому $3 тис. (235 тис. руб.). При цьому візи Афганістану, міжнародний переліт до Кабула та назад, медична страховка та охорона на місці не входять у вартість путівки та мають оплачуватись окремо.

Про це пише The Moscow Times.

Передбачається, що перша група російських туристів вирушить у подорож уже в середині липня.

Нагадаємо, в середні квітня цього року в Росії суд дозволив діяльність визнаного терористичним руху "Талібан".

У вересні 2022 року Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном".

Після захоплення влади в Афганістані в 2021 році "Талібан" сформував уряд, який запровадив низку жорстких репресивних заходів. Особливу увагу було приділено обмеженню прав жінок: заборона на освіту та спілкування, а також поновлення практики публічних страт за "перелюб". Крім того, було відновлено тілесні покарання та створено "департамент зі збереження цінностей джихаду". Судова система країни повністю переведена на норми шаріату. Уряд руху "Талібан" офіційно не визнаний жодною країною через невиконання міжнародних зобов'язань, таких як дотримання прав людини, створення інклюзивного кабміну, а також боротьба з тероризмом та наркотрафіком.

У травні цього року стало відомо, що рух "Талібан", який править у Афганістані, веде переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

У червні рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

На будівельних об'єктах у російських регіонах вже працюють близько 100 громадян Афганістану, але найближчим часом очікується прибуття ще тисячі. Крім того, у планах є направлення афганських будівельників до окупованих Росією регіонів України – до так званих "ДНР" та "ЛНР". Там вони займуться розчищенням територій та відновленням інфраструктури.