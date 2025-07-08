Інвестиції в державні облігації України за рік зросли на 40%, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів України в червні 2025 року залучило від випуску державних облігацій 37,1 млрд грн. Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 липня 2025 року до 1 липня 2024 року) зріс на 40%.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Станом на 1 липня в обігу перебувають ооблігації внутрішньої державної позики на понад 1,84 трлн грн.

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та Національного банку України (36,6%).

Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,1% та 5,1% відповідно.

Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,03%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок липня 2025 року (у липні 2024 року – 3,6%), сягнувши 94,3 млрд грн станом на 1 липня 2025 року.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 16,37%.

Цього року через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже близько 240 млрд грн.

Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.





Як повідомлялося, Міністерство фінансів України в травні цього року залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів знизило ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій внутрішньої державної позики.

До того повідомлялося, що Україна за 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики залучила понад 3,3 трлн грн через ОВДП.