Ініціатива щодо відстрочення екомита СВАМ для України має йти від найвищого керівництва, – голова PAEU

Транскордонне вуглецеве мито СВАМ (європейський механізм регулювання викидів вуглецю), яке запроваджує Європейський Союз, – це дуже важливий інструмент кліматичної політики, але цей механізм придуманий для мирних країн. Для України, яка воює і має під ударом всю промисловість, запровадження цього мита може стати фатальним, тож уряд має докласти більше зусиль для його відтермінування.

Про це заявила президентка Професійної асоціації екологів України (PAEU) Людмила Циганок.

"У механізмі СВАМ прописано такий пункт, як форс-мажор. Тобто передбачено, що можуть виникнути якісь форс-мажорні обставини, і законодавчо на рівні ЄС є можливість врахувати ці особливі обставини для України. Що може бути ще більшим форс-мажором у розумінні цього механізму, як не війна? Тобто в нас є повне право в України просити відстрочку, відтермінування, щоб це було не з 2026 року", – сказала Циганок.

Водночас, вона наголосила: для України важливо не просто попросити відстрочку, а прописати та виконати план дій щодо подальшого руху в бік СВАМ, інакше за нашими проханнями послідує втрата довіри.

"Якщо ми нічого не зробимо – а ми маємо вже таку прикру практику, – то проблема просто відтермінується на кілька років. Але якщо зараз не буде відтермінування, то ми отримаємо величезну втрату економіки й соціальну проблему, бо буде збільшено суттєво рівень безробіття. Цей механізм вдарить по містоутворюючих підприємствах, а в умовах війни це просто критично! Тому, звісно, на межі економіки й екології це досить важливе сьогодні питання", – акцентувала Циганок.

Саме тому, зауважила вона, Україна має тиснути на Європейську Комісію. Але звернень від профільних та бізнес-асоціацій мало – для досягнення результати активну роботу має продемонструвати влада.

"Є чітка позиція Єврокомісії: звернутися як представник держави Україна з цим питанням має саме уряд. Тому зараз ключова задача – достукатися до нашого уряду. Адже, якщо цього буде не зроблено, постане абсолютно чітке і досить гостре питання: а на кого працює наш уряд, якщо в умовах посилення протекціонізму уряди всіх країн дбають про національного виробника, а України – в умовах війни робить все для того, щоб економіка України була знищена?" – підкреслила Циганок.

Водночас, вона зауважила: з боку уряду має надійти чітке прохання про відтермінування, і відразу спланована внутрішня домашня робота, тобто деталізований план дій.

"СВАМ – це все-таки економічний механізм, який стимулює кліматичну нейтральність. Тому бізнес зараз зацікавлений, як і всі українці, в тому, щоби це було не просто відтермінування, а реальний план дій. Ми не стоїмо з протягнутою рукою і просимо відстрочку. Коли формувався цей механізм, навіть ніхто не уявляв, що буде така ситуація в Україні. Ми є заручниками, і маємо транслювати ЄС, що ми надійний партнер. Ми просимо відтермінувати у зв'язку з форм-мажором вступ у дію СВАМ, але ми, взявши на себе зобов'язання, проведемо внутрішню домашню роботу", – резюмувала Циганок.

Як повідомлялося, раніше Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації закликав українську владу консолідуватися для того, щоб домовитись про відстрочку запровадження мита СВАМ для України.

Раніше видання Politico зауважувало, що хоча Європа допомагає Україні з фінансуванням, але через введення вуглецевого мита СВАМ Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у триває повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні, вказувало видання.

Згодом німецьке видання Tagesspiegel писало, що Єврокомісія готова відтермінувати запровадження Механізму вуглецевого коригування на кордоні ЄС (CBAM) для України, який має набути чинності наступного року, але тільки якщо український уряд надішле офіційний запит, якого досі немає.