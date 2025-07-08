Швейцарський виробник енергетичного обладнання може побудувати завод в Україні

Швейцарська компанія з виробництва енергетичного устаткування Pfiffner-Group розглядає можливості збудувати новий завод в Україні. Також компанія передала уряду України сертифікат на суму 100 тис. швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі між першою віцепрем'єр-міністеркою України – міністеркою економіки Юлією Свириденко та головою правління швейцарської Pfiffner-Group Фріцом Хунцікером і виконавчим директором Марселем Руфенахтом.

Сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.

"Уряд реалізує політику "Зроблено в Україні", яка стимулює залучення інвестицій у реальний сектор, посилює несировинний експорт та розвиває внутрішнє виробництво. Для великих інвесторів дуже цікавою, зокрема, є програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями. За її умовами інвестор може отримати від держави компенсації до 30% капітальних інвестицій для проєктів вартістю понад 12 мільйонів євро", – розповіла Свириденко.

За свого боку Руфенахт підтвердив, що компанія Pfiffner-Group припинила будь-які відносини з Росією.

Pfiffner-Group – швейцарська сімейна промислова група з більш ніж столітньою історією. Компанія спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання для високовольтних магістральних ліній електропередач. У групі працюють близько 900-1000 співробітників на восьми виробничих майданчиках. Навесні 2023 року Pfiffner-Group вже передала Україні енергетичне обладнання – шість трансформаторів струму на понад 300 тис. швейцарських франків.

У середині травня повідомлялося, що Швейцарія профінансує внесок у розмірі 6,4 млн євро за підписку України на додаткові акції в рамках збільшення статутного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До того стало відомо, що Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на гуманітарну допомогу та підтримку економічного розвитку і довгострокового відновлення України в рамках Стратегії міжнародного співробітництва Швейцарії на 2025-2028.

Відповідно до даних Кільського інституту дослідження світової економіки, з лютого 2022 року Швейцарія надала Україні допомоги обсягом 935 млн євро, з них гуманітарної – на 720 млн євро, фінансової – на 215 млн євро. Зокрема, $30 млн прямої бюджетної підтримки у формі грантів.