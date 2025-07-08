Європарламент дозволив Болгарії перейти на євро з 2026 року

Депутати Європейського парламенту на засіданні 8 липня схвально оцінили заявку Болгарії на перехід на євро та її приєднання до єврозони з 1 січня 2026 року.

Доповідь про відповідність Болгарії усім необхідним критеріям була підтримана на пленарному засіданні в Страсбурзі 531 голосом, 69 депутатів висловились "проти", 79 утрималися, передає Укрінформ.

"Сьогоднішнє голосування посилає чіткий сигнал: Болгарія готова приєднатися до єврозони. Всі критерії були виконані, і цей крок знаменує собою ключову віху на шляху до повної європейської інтеграції Болгарії – як для країни, так і для її громадян", – заявила доповідачка Єва Майдел.

Висновок Європарламенту буде передано країнам-членам єврозони, які нададуть Болгарії остаточний дозвіл на вступ.

Після цього підтвердження Болгарія стане 21 членом єврозони. Попередньою країною, яка приєдналася до неї, була Хорватія в 2023 році.

На почаку червня Європейська Комісія та Європейський центральний банк схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року.

Як повідомлялося, на початку року Молдова прив'язала курс валюти до євро замість долара.

Своєю чергою Національний банк України наразі лише вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом.