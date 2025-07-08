Журналісти вдруге перевірили точки продажів рідин для електронних сигарет – більшість вейпшопів у Києві використовують схеми для уникнення податків. ФОТО

Після розслідування про порушення продажу електронних сигарет у торговельних центрах Києва деякі точки, зокрема в столичному ТРЦ RiverMall, уже припинили роботу.

Про це стало відомо після повторного візиту журналіста УНІАН у ці магазини.

Проте після перевірки схожих точок продажу з'ясувалося, що в ТРЦ SkyMall і далі продаються "самозаміси", що використовують як спосіб обходити закон.

Продавці пропонують споживачам набір із ароматизатора, гліцерину та нікотину, щоб самому "на око" визначати міцність складу для куріння.

За словами аналітиків, що якби такий набір продавали як єдину рідину для електронних сигарет, а не набором із трьох компонентів, то з однієї такої купівлі продавець мав би заплатити тільки "акцизу" на 393 грн, не говорячи про ПДВ та "місцевий" 5% податок з продажу підакцизних нікотинових виробів.

Однак вартість набору, який придбав журналіст видання, становить лише 350 грн. При цьому на прохання дати чек про покупку продавець повідомив, що у них цього дня зламався "чекбокс".









За підрахунками Growford Institute, річні втрати надходжень лише акцизного податку від нелегального ринку електронних сигарет становили 3-4 млрд грн.

Популярна схема уникнення оподаткування через продаж "самозамісів" працює не тільки в ТРЦ, а й у столичному метро.

При вході на одну з центральних станцій Києва можна придбати такий самий набір, як і в RiverMall. Тут навіть видають чек і буває в наявності нікотин із гліцерином в одному флаконі. Але, за словами продавця, такий товар уже розкупили, тому журналіст придбав стандартний набір для вейпу з трьох складових.

Продажі такої продукції в метро вкрай легко проконтролювати, що наводить на думку про те, що столична влада і поліція знають про торгівлю "сірою" продукцією у них на очах.

Як повідомлялося, в червні журналіст-розслідувач Євген Плінський виявив нелегальні електронні сигарети в столичному ТРЦ Ocean Plaza, що перебуває під управлінням держави через Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Після цього редакція видання УНІАН провела журналістське розслідування, щоб перевірити, чи продадуть заборонені законодавством ароматизовані електронні сигарети 16-річному підлітку. Зрештою, одразу в 2 ТРЦ ("Гулівер" та "Блокбастер") вийшло придбати вейпи без перевірки віку.

За даними Міністерства охорони здоров'я, майже кожен п'ятий підліток віком від 13 до 15 років в Україні курить електронні сигарети – цей показник досяг 19,6%.

На початку липня стало відомо, що Державна податкова служба провела перевірки 54 торгових точок, що, ймовірно, здійснювали в Києві нелегальний продаж тютюнових виробів, зокрема, електронних сигарет. За 26 з них уже розпочато процес анулювання ліцензії.