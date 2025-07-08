Понад 1000 українців за тиждень уже скористалися послугою заміни техпаспорта в "Дії"

За тиждень після запуску послуги заміни техпаспорту в застосунку "Дія" понад 1 тис. українців уже скористалися такою можливістю.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У застосунку "Дія" оберіть Сервіси – Водієві – Заміна техпаспорта. Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр "Укрпошти", – нагадав Федоров.

Щоб замінити техпаспорт, потрібно:

авторизуватись у "Дії";

мати податковий номер (РНОКПП) у застосунку;

мати біометричний документ у "Дії": паспорт або посвідку;

бути власником транспортного засобу й мати свідоцтво про реєстрацію в "Дії".

Як повідомлялося, 30 червня в застосунку "Дія" з'явилася послуга заміни техпаспорта, що стане в пригоді в разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування заміни техпаспорту на авто в "Дії" в квітні.

До того стало відомо, що в застосунку "Дія" можуть запустити послугу для складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.