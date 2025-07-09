"Укрзалізниця" закупить вагони нового покоління. Вони зможуть прослужити на 20 років довше

"Укрзалізниця" оголосила про початок закупівель вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Нові вагони будуть здатні прослужити на 20 років довше, мають подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

Окрім того, вони забезпечать кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращену плавність ходу та багато інших новинок.

Як зазначили в "Укрзалізниці", існуючий рухомий склад базується на технологіях 1970-х років з вугільним опаленням, кондиціюванням, яке повноцінно працює тільки в русі, збільшеними експлуатаційними витратами (потребують, як правило, обслуговування двома провідниками на один вагон) та загалом є морально застарілим.

Партія з п'яти нових вагонів із сучасними системами управління потребуватиме меншої кількості обслуговуючого персоналу, матиме практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів – до 44 в одному купейному вагоні.

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування, що дасть можливість збільшити довжину спального місця до 2,2 метрів. Вагони будуть оснащені пневмопідвішуванням, що гарантує додаткову плавність ходу та зменшує коливання вагона під час руху.

Крім того, у вагонах будуть автоматичні розсувні двері та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою. Контроль за системами всіх вагонів здійснюватиметься з купе начальника поїзда.

На вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда.

Строк експлуатації цих вагонів – 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі.

П'ять нових пасажирських вагонів будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Крім вже зазначених переваг, пасажири цих вагонів отримають: розетки з роз'ємами USB та type-c і бездротовою зарядкою для смартфонів, власний столик для верхніх полиць, який буде пересувним по горизонталі, та додатковий умивальник у коридорі вагона.

"Очікувана вартість закупівлі одного вагона складе 95,6 млн грн, що менше, ніж суми аналогічних закупівель вагонів схожого типу в європейських залізничних компаніях. Вартість обслуговування одного місця пасажира в такому вагоні в перерахунку на термін служби вагона залишається майже незмінною, враховуючи, зокрема, кількість місць у вагоні. Строк поставки вагонів – 2,5 року від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів", – також розповіли в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" завершила модернізацію першого безбар'єрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. Його створили на власних виробничих потужностях.

Перед тим стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Так, із 11 липня буде курсувати поїзд №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький, який виконуватиме рейси щоденно, крім вівторка. Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, а також кріпленнями для велосипедів.