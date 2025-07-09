"Укрзалізниця" вдруге виплатить відсотки за євробондами на $900 мільйонів після провалу переговорів з кредиторами

Державна "Укрзалізниця" 9 та 15 липня сплатить купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

В "Укрзалізниці" підтверджують намір сплатити купони за євробондами, попри суттєве погіршення ринкової кон’юнктури та ситуації з ліквідністю.

"У першому кварталі 2025 року показник EBITDA досяг від’ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з першим кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат", – зазначається у повідомленні.

"Укрзалізниця" також вказує, що від початку року доступні для компанії грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни.

"Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов’язання перед власниками єврооблігацій", – зазначають в "Укрзалізниці".

В компанії додали, що "Укрзалізниця" залучила фінансового радника та "шукає всеосяжне рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом’якшення викликів ліквідності в найближчі роки".

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Як повідомлялося, наприкінці 2024 року "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.

"Укрзалізниця" пропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними і відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців так само з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.

Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% – на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.

Однак, кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року "Укрзалізниця" ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року.

Водночас "Укрзалізниця" вимагає підвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів, пояснюючи це нестачею коштів.