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Новини Відновлення України
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Держагентство відновлення обрало керівника Централізованої закупівельної організації. Хто ним став?

Держагентство відновлення обрало керівника ЦЗО

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури обрало переможцем на посаду керівника Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) Володимира Левковича.

Його кандидатуру за результатами співбесіди затвердив голова Держагентства Сергій Сухомлин, повідомляє пресслужба відомства.

"Невдовзі, відповідно до вимог законодавства, щодо переможця розпочнеться спецперевірка, за результатами якої буде рішення про призначення та укладено строкову угоду", – зазначається у повідомленні.

Згідно з наведеною біографією, Левкович – фахівець у сфері інфраструктурного менеджменту, публічних закупівель та права з понад 15-річним досвідом, реалізував державні та міжнародні проєкти (USAID, ЄБРР, МБРР).

Володимир Левкович також відомий як співзасновник і керуючий партнер юридичної фірми Yarlan, яка спеціалізується на забезпеченні правової підтримки у сфері будівництва та операцій з нерухомістю.

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Як повідомлялося, у квітні Кабмін затвердив створення Централізованої закупівельної організації Держагентства відновлення. Вона буде закуповувати товари та послуги – це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

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09.07.2025 13:49 Відповісти
Яке яскраве українське прізвище! У всіх же був на слуху,які яскраві проекти реалізував! Чи не з Криворізької альма-матр? Годівничку юсаід рудий прикрив,та Україна-країна можливостей. І юрконтора вже готова.. Відмазувати за крадівництво.. Чи знаходити прогалину в кордоні,щоб чемодан пройшов.
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09.07.2025 14:17 Відповісти
В кожному агентстві купа департаментів та центрів. Потужні, з.п. і стаж за рахунок бюджету, заброньовані, з марафоном ще можно попіаритись
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09.07.2025 15:02 Відповісти

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