Міненерго завершило формування наглядової ради "Оператора ГТС". Тепер вона обере керівника компанії

Міністерство енергетики обрало двох нових представників держави до складу наглядової ради ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" відповідно до вимог законодавства.

Зокрема, новини представниками держави у наглядовій раді компанії строком на три роки призначили Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, повідомляє пресслужба Міненерго.

До складу наглядової ради ОГТСУ входять також три незалежні експерти, нагадали у міністерстві.

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Як повідомлялося, у лютому гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа заявив, що йде з посади після завершення опалювального сезону. Він очолював "Оператор ГТС" з березня 2023 року.

Після звільнення Липпи наглядова рада ОГТСУ оголосила про початок нового конкурсного відбору на посаду гендиректора компанії.

Втім, Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад затверджувати нових керівників цих державних компаній. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Оператора ГТС" треба не проста більшість голосів 3 із 5 членів наглядової ради, а 4 із 5. До складу наглядової ради цієї компанії входить троє незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.