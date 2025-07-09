Проблеми з електропостачанням: У Херсоні зупинилися тролейбуси
Через перебої з електропостачанням у Херсоні тимчасово призупинено рух тролейбусів.
Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація (МВА).
Про відновлення руху електротранспорту у МВА обіцяють повідомити додатково.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок аварійного відключення електроенергії у регіоні було знеструмлено 256 населених пунктів. З них 88, у тому числі Миколаїв, вже заживлено.
За його словами, аварійне відключення світла не пов'язане з обстрілами, а відновити електропостачання мають до кінця доби.
Як повідомлялося, від початку червня на Херсонщині суттєво ускладнилась ситуація з електропостачанням після того, як російські війська декілька разів атакували важливий енергетичний обʼєкт.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін порадив мешканцям регіону готуватися до тривалої відсутності електропостачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль