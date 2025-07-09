Проблеми з електропостачанням: У Херсоні зупинилися тролейбуси

Через перебої з електропостачанням у Херсоні тимчасово призупинено рух тролейбусів.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація (МВА).

Про відновлення руху електротранспорту у МВА обіцяють повідомити додатково.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок аварійного відключення електроенергії у регіоні було знеструмлено 256 населених пунктів. З них 88, у тому числі Миколаїв, вже заживлено.

За його словами, аварійне відключення світла не пов'язане з обстрілами, а відновити електропостачання мають до кінця доби.

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Як повідомлялося, від початку червня на Херсонщині суттєво ускладнилась ситуація з електропостачанням після того, як російські війська декілька разів атакували важливий енергетичний обʼєкт.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін порадив мешканцям регіону готуватися до тривалої відсутності електропостачання.