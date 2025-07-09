Аварійне відключення світла зафіксовано на Миколаївщині: ситуація з обстрілами не пов’язана
Наразі на Миколаївщині зафіксовано аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, аварійне відключення світла, не пов'язане з обстрілами в області", - зазначив він.
Більше інформації щодо знеструмлення на території Миколаївщини наразі немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни знищили об’єкт, що забезпечував Херсон електроенергією. У місті можливі відключення світла.
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