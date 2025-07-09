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Новости Отключение электроэнергии
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Аварийное отключение света зафиксировано в Николаевской области: ситуация с обстрелами не связана

В Николаевской области произошло аварийное отключение света

Сейчас на Николаевщине зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, аварийное отключение света, не связанное с обстрелами в области", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев аварийно обесточен. Ким говорит, что это не связано с атаками РФ (обновлено)

Больше информации относительно обесточивания на территории Николаевщины пока нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне уничтожили объект, который обеспечивал Херсон электроэнергией. В городе возможны отключения света.

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Николаевская область (2168) Тарифы на электроэнергию (2182) отключение света (427)


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