Аварийное отключение света зафиксировано в Николаевской области: ситуация с обстрелами не связана
Сейчас на Николаевщине зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, аварийное отключение света, не связанное с обстрелами в области", - отметил он.
Больше информации относительно обесточивания на территории Николаевщины пока нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне уничтожили объект, который обеспечивал Херсон электроэнергией. В городе возможны отключения света.
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