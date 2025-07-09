Для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею відзавтра діятимуть тимчасові обмеження. Що зміниться?

Міжнародних перевізників пасажирів попередили про перерозподіл потоків автобусів у системі "єЧерга" на пунктах пропуску "Шегині – Медика" та "Нижанковичі – Мальховичі" з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

"Протягом червня на пункті пропуску "Шегині – Медика" спостерігаються черги з автобусів, що сягають до 10 годин. Це означає, що пасажири автобусів вимушені чекати цей час перед пунктом пропуску. Відповідні черги спричинені сезонним зростанням навантаження на кордон та реконструкцією пункту пропуску", – зазначили в Мінгромад.

Вітак, із урахуванням ситуації, вирішено запровадити можливість реєстрації на пункті пропуску "Шегині – Медика" лише регулярних автобусних маршрутів. Нерегулярні маршрути реєструватись для перетину кордону через цей пункт пропуску тимчасово не зможуть.

Рішення починає діяти з 00:00 10 липня. Діятиме відповідна функція до зменшення навантаження на вказаний пункт пропуску.

У такому випадку нерегулярні маршрути можуть реєструвати на пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі". У Мінгромад нагадали, що це новий спільний пункт пропуску, що працює за механізмом "скоординованого контролю" на польському боці кордону.

Однак про обов'язок реєструвати нерегулярні маршрути виключно на "Нижанковичі – Мальховичі" не йдеться. Перевізник може обрати будь-який інший пункт пропуску, де доступна реєстрація для нерегулярних маршрутів.

При цьому жодних змін щодо в'їзду до України регулярних чи нерегулярних маршрутів не відбувається. Відповідні обмеження діють лише на виїзд із України.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією тимчасово, з 7 липня до 3 вересня, призупиняють оформлення транспортних засобів із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00.

Наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.