Збитки на понад 340 мільйонів: Колишньому високопосадовцю Міноборони повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому виконуючому обов'язки одного з департаментів Міністерства оборони України, яке відповідальне за закупівлі та ресурсне забезпечення.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Як повідомляється, колишній високопосадовець влітку 2023 року закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. За 19 угодами на державні потреби були придбані мастильні засоби, нафта і дистилятори для техніки спеціального призначення на загальну суму 2 млрд грн.

Таким чином сума збитків склала понад 340 млн грн.

Вже колишньому посадовцю повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

До суду буде скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту.

Наразі ним уже відшкодовано майже 330 млн грн.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони, дії якого завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.

Перед тим Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на закупівлю харчів для Збройних Сил України. Схема діяла півтора року.