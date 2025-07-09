"Укрнафта" наступного року планує побудувати 420 МВт газової генерації

"Укрнафта" наступного року реалізує шість проєктів газопоршневих та газотурбінних установок на 420 МВт систему і планує побудувати систему CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power, тобто виробництво електроенергії, тепла та холоду з одного джерела, – ред.) на 250 МВт.

Про це повідомив тимчасово виконучий обов'язки директора компанії Юрій Ткачук під час панельної дискусії щодо інвестування в енергетичну стійкість та відновлення України в рамках URC-2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш портфель становить 420 МВт генеруючої потужності. Це шість великих проєктів, які поєднують газопоршневі та газотурбінні технології. І ми побудуємо великий проект CCHP на 250 МВт. Усі активи, які ми прагнемо встановити, будуть встановлені у 2026 році", – сказав Ткачук.

За його словами, усі потужності є відновлюваними, і вони встановлюються в центральній, східній та західній частині України, а електроенергія буде вироблятися з використанням попутного газу при видобутку.

"Таким чином, ми підтримуватимемо нашу енергетичну систему через ці проєкти", – підкреслив Ткачук.

Він нагадав, що "Укрнафта" на сьогодні забезпечує 99% поставок нафтопродуктів Міністерству оборони, і попри це запустила новий напрямок, а саме виробництво електроенергії, що є дуже важливим в умовах значної руйнації РФ енергетичних потужностей.

"Завдяки міжнародним фінансовим установам, державам Норвегія, Швеція, Німеччина, нашій державі та уряду, ми розпочали проєкт розподіленої генерації електроенергії", – додав Ткачук.

Як повідомлялося, у травні "Укрнафта" оголосила про початок робіт на потенційно нафтогазоносній ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях. Раніше там планувала видобувати газ американська Chevron.

На початку липня "Укрнафта" оголосила тендер на закупівлю флоту для проведення операцій гідророзриву пласту.