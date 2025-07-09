Майже 400 українців у травні вивели свою діяльність із тіні, – Держподаткова

У травні цього року майже 400 українців зареєструвався як фізичні особи-підприємці й тим самим вивели свою діяльність із тіні. Загалом листи від Державної податкової служби отримали 3 тис. платників податків із проханням пояснити походження коштів. Мета таких повідомлень – роз'яснювальна.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

За результатами відпрацювання територіальними органами Держподаткової 391 особа зареєструвалась як ФОП, і лише за 7 складено адмінпротоколи, які направлені до суду.

За березень-квітень цього року понад 11 тис. осіб отримали 256,6 тис. грошових переказів. Їхня загальна сума понад 498,2 млн грн.

Наприклад, одна з осіб у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644,8 тис. грн, інша – 1065 платежів на суму понад 375,7 тис. грн.

Наразі Держподаткова готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

"Більшість платників отримала незначну кількість переказів на невеликі суми, тому ця інформація накопичується для подальшого аналізу та використання при здійсненні заходів податкового контролю. Крім того, вже опрацьовуємо інформацію з Системи обліку даних РРО (реєстраторів розрахункових операцій, – ред.) за травень, тож така роз'яснювальна робота буде постійною", – зазначили в Держподатковій.

Напередодні стало відомо, що суб'єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від Державної податкової служби, у травневих виторгах через реєстратори розрахункових операцій (РРО) відобразили 4,6 млн грн готівки.

Раніше повідомлялося, що в Україні в травні цього року зафіксовано нові рекордні показники прозорих розрахунків: виторги, здійснені із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків – 896,2 млн штук.