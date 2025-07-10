У Росії зафіксували максимальний за три роки стрибок інфляції

Інфляція в Росії з 1 по 7 липня становила 0,79% – це максимальне тижневе зростання індексу споживчих цін з весни 2022 року, коли ціни стрімко зростали через побоювання економічної кризи та обвалу рубля. Під час прискорення інфляції в кінці минулого – на початку цього року ціни додавали не більше ніж 0,5% на тиждень.

Про це повідомив Росстат, передає The Moscow Times.

Як зазначається, єдина причина стрибка інфляції – підвищення тарифів на комунальні послуги. Рік тому на "тарифному" тижні (з 25 червня до 1 липня) ціни зросли на 0,66%.

Російський уряд планував, що тарифи зростуть у середньому 11,9%, але регіони можуть підвищувати їх більше, що багато хто й зробив.

"Тарифи на окремі види комунальних послуг у середньому по Росії змінилися: на водопостачання холодне – +14,9% водовідведення – +14,6%, водопостачання гаряче та опалення – +13,8%, газ скраплений – +13,5%, електроенергію – +13%", – зазначили в Росстаті.

За даними Мінекономрозвитку РФ, за винятком комунальних послуг ціни на споживчому ринку на звітному тижні не змінилися. Аналітики також оцінюють вклад тарифів нарівні з інфляцією: 0,79%.

Оскільки торік інфляція на "тарифному тижні" була нижчою, ніж цього року, річна інфляція прискорилася до 0,45%, за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, та на 9,5%, за розрахунками аналітиків. Із початку року ціни в Росії зросли на 4,58% проти торішніх 5,06%.

Раніше повідомлялося, що Кремль запускає реформу податків для малого та середнього бізнесу в Росії, щоб наповнити федеральний бюджет, по якому вдарили провал сировинних доходів та вичерпання Фонду національного добробуту.

Зі свого боку голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Також стало відомо, що російські компанії, які зіткнулися з погіршенням фінансового стану на тлі уповільнення економіки, почали відмовлятися від виплати бонусів та премій співробітникам.