УЗА збільшила прогноз урожаю зернових в Україні незважаючи на погану погоду

Україна в сезоні 2025-2026 (липень-червень, маркетинговий рік) зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому маркетинговому році, коли було зібрано 78,7 млн тонн.

Про це заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми прогнозуємо виробництво більше на 5 млн тонн. Ми прогнозуємо 83 млн тонн зернових і олійних. Думаємо, що збільшення станеться передусім завдяки кукурудзі. Вона у нас дуже добре виглядає", – сказав Горбачьов.

Він розповів про візити до низки регіонів, де він ознайомився зі станом посівів, що дозволило зробити висновок про відсутність ризиків у розвитку зернових та олійних культур.

Однак він зазначив, що через недостатню загальну кількість вегетативних температур збір врожаю зернових та олійних у цьому сезоні затримається. Зокрема, збиральна кампанія кукурудзи розпочнеться не в серпні, а наприкінці вересня – на початку жовтня.

Втім, Горбачьов високо оцінив потенціал врожайності сільгоспкультур цього сезону.

"По врожайності ми досить оптимістичні на сьогоднішній момент. Якщо нічого не станеться ультракатастрофічного з погодними умовами, то зможемо виростити дуже гарний врожай", – зауважив він.

Кукурудзи, за оцінками Горбачьова, Україна в цьому сезоні виростить і збере на рівні 29,26 млн тонн. При цьому експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024-2025 маркетинговому році. За сприятливих погодних умов цей показник в УЗА готові переглянути і підвищити оцінку валового врожаю до 30 млн тонн.

Показник урожаю пшениці очікують на рівні минулорічного – 22,5 млн тонн при експорті в 16,5 млн тонн.

Врожай ячменю галузева асоціація оцінює в межах близько 4,9 млн тонн, експорт – 2,3 млн тонн, що відповідає показникам попереднього сезону.

Озимий ріпак в Україні погано переніс зиму – через морози чимало аграріїв посіви озимого ріпаку передискували, а площі, які звільнилися, були засіяні здебільшого соняшником і кукурудзою, що і призведе до збільшення валового виробництва цих культур. Тож виробництво ріпаку в цього сезону становитиме, за попередніми оцінками, 3 млн тонн, експорт – 2,6 млн тонн.

Врожай соняшника прогнозують на рівні майже 15 млн (проти 12,7 млн тонн у попередньому сезоні), експорт – 14,8 млн тонн.

Виробництво сої очікують на рівні 6,23 млн тонн, експорт – 4 млн тонн.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що прогнозованого урожаю пшениці в Україні цього сезону вистачить для потреб внутрішнього ринку, проте збір урожаю відбувається із затримкою.

Раніше в липні стало відомо, що темпи жнив в Україні відстають від минулорічних у чотири рази.

Також повідомлялося, що експорт українського зерна впав у 12 разів порівняно з минулим роком.