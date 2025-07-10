"Ощадбанк" отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Для чого це потрібно?

Державний "Ощадбанк" отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями.

Про це йдеться в повідомленні банку з посиланням на відповідне рішення Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") згідно з наказом від 3 липня 2025 року.

У зв'язку з закриттям цивільного повітряного сполучення доставка всіх видів валютних цінностей в Україну відбувається виключно автомобільним транспортом. Для забезпечення безперебійної операційної діяльності "Ощадбанк" здійснює перевезення валютних цінностей з-за кордону та за межі України спеціалізованим автомобільним транспортом", – пояснили в банку.

Відтак, як зазначили в фінустанові, отримання відповідної ліцензії – важлива умова для легального та безпечного виконання таких перевезень по території Європейського Союзу.

"Наявність ліцензії на міжнародні вантажні перевезення підтверджує відповідність "Ощадбанку" всім європейським вимогам щодо безпеки, кваліфікації персоналу, стану автопарку та організації процесів. Це ще один крок до підвищення стійкості банку в умовах воєнного стану та забезпечення критично важливих операцій", – прокоментував заступник голови правління "Ощадбанку" Євгеній Драчко-Єрмоленко.

Щоб отримати ліцензію, банк виконав усі вимоги українського та європейського законодавства, зокрема регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС від 21 жовтня 2009 року про встановлення спільних правил для операторів автомобільних перевезень.

Зокрема, було підтверджено, що служба інкасації "Ощадбанку":

має необхідну матеріально-технічну базу (власний автопарк спеціалізованого транспорту, СТО, відповідне обладнання);

автомобілі забезпечені тахографами та іншими пристроями для контролю режиму роботи водіїв;

дотримується вимог до екологічної безпеки транспортних засобів;

має у штаті фахівців із міжнародних перевезень з відповідною кваліфікацією;

співпрацює з медичними установами для проходження періодичних оглядів водіїв;

забезпечує наявність у водіїв відповідних посвідчень категорій "С", "С1", "СЕ" або "С1Е" та підтверджений досвід у внутрішніх перевезеннях не менше трьох років.

Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" за підсумками 2024 року отримав 7,9 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

За підсумками 2023 року державний "Ощадбанк" отримав рекордні 6 млрд грн чистого прибутку.