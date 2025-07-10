Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Започаткована нами разом із G7 ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей", – зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти направлять на стійкість України та швидку відбудову.

Наприкінці червня повідомлялося, що Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Нагадаємо, минулого року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".