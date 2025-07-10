Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку: на ціни вплинула погода

Фактичні темпи уповільнення інфляції у червні 2025 року виявилися повільнішими, ніж прогнозував Національний банк (НБУ).

За даними Держстату, у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні, у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%, нагадали у пресслужбі Нацбанку.

"Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме, зокрема завдяки заходам монетарної політики", – йдеться у коментарі Нацбанку.

Відхилення від прогнозу у Нацбанку пояснили насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки.

"Водночас фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж прогнозувалося, хоча й залишався значним на тлі високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці та жвавого споживчого попиту", – додали в НБУ.

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Водночас у червні суттєво зменшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін – до 10,9%, передусім через високу базу порівняння минулого року, коли відбулося підвищення тарифів на електроенергію.

При цьому темпи зростання цін на сирі продукти харчування далі зростали – до 28,7%.

"Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Швидше дорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін. Натомість темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту", – прокоментували в НБУ.

Подорожчання палива пришвидшилося до 3,1% внаслідок збільшенням вартості бензину та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро.

У Нацбанку зауважили, що базова інфляція у червні сповільнилася до 12,1%. Серед чинників, що на це вплинули, НБУ називає попередні заходи з посилення монетарної політики та стабільну ситуацію з електропостачанням.

"Значного впливу девальвації гривні відносно євро на базову інфляцію наразі не спостерігається", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні 2025 року, порівняно із попереднім місяцем, уповільнилася до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні. У річному обчисленні, порівняно із червнем 2024 року, ціни зросли на 14,3%.

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Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.