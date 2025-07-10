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Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку: на ціни вплинула погода

Інфляція у червні 2025 року перевищила прогноз Нацбанку

Фактичні темпи уповільнення інфляції у червні 2025 року виявилися повільнішими, ніж прогнозував Національний банк (НБУ).

За даними Держстату, у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні, у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%, нагадали у пресслужбі Нацбанку.

"Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме, зокрема завдяки заходам монетарної політики", – йдеться у коментарі Нацбанку.

Відхилення від прогнозу у Нацбанку пояснили насамперед суттєвішим подорожчанням сирих продовольчих товарів в останні місяці на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки.

"Водночас фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж прогнозувалося, хоча й залишався значним на тлі високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці та жвавого споживчого попиту", – додали в НБУ.

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Водночас у червні суттєво зменшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін – до 10,9%, передусім через високу базу порівняння минулого року, коли відбулося підвищення тарифів на електроенергію.

При цьому темпи зростання цін на сирі продукти харчування далі зростали – до 28,7%.

"Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію. Швидше дорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін. Натомість темпи подорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту", – прокоментували в НБУ.

Подорожчання палива пришвидшилося до 3,1% внаслідок збільшенням вартості бензину та дизпалива на тлі високої волатильності світових цін на нафту та послаблення гривні відносно євро.

У Нацбанку зауважили, що базова інфляція у червні сповільнилася до 12,1%. Серед чинників, що на це вплинули, НБУ називає попередні заходи з посилення монетарної політики та стабільну ситуацію з електропостачанням.

"Значного впливу девальвації гривні відносно євро на базову інфляцію наразі не спостерігається", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні 2025 року, порівняно із попереднім місяцем, уповільнилася до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні. У річному обчисленні, порівняно із червнем 2024 року, ціни зросли на 14,3%.

https://censor.net/n3562375

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

Автор: 

інфляція (758) НБУ (9430) ціни (3594)


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Топ коментарі
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Та да, есть поговорка про то что плохому танцору мешает, это как раз тот случай...
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10.07.2025 20:42 Відповісти
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Та да, есть поговорка про то что плохому танцору мешает, это как раз тот случай...
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10.07.2025 20:42 Відповісти
Хех, аж легше стало. Все таки погода винувата.
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10.07.2025 20:46 Відповісти
А таки ж геніяльна цитата:

"[…] загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме, зокрема завдяки заходам монетарної політики.

А може, для зниження легше буде правильні погодні умови нашаманити?
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10.07.2025 20:48 Відповісти
Н-да. Логіка залізна, чи вірніше- зелена. Ціни на продукти - як в Європі. Пенсії і зарплати...ну у міністрів, суддів, прокурорів і інших дуже прикоритних теж європейські. А іншим...розкажуть про погану погоду і як гарно працюють владні структури.

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10.07.2025 20:58 Відповісти
Вітер, спека,яйця опухли,одне до одного ,шо там балакать,одним словом жопа.
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10.07.2025 20:55 Відповісти
Що би вони не робили, якою би погода не була, але вона все одно впливає на інфляцію... і виключно в один бік - у сторону зростання!
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10.07.2025 20:56 Відповісти
Украинская власть и спекулянты творят геноцид украинского народа!
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10.07.2025 20:56 Відповісти
Если внимательно присмотреться к нашей истории, станет понятно что история Украины это в 80-90 процентов времени - история перманентного геноцида. Вообще х..й знает как дожили до 21 века.
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10.07.2025 20:58 Відповісти
Каждая власть несла новые идеи и не хотела уничтожать пахарей. Эпохи озарения тоже были, и вот они и очищали власть - скорее всего так было.
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10.07.2025 21:03 Відповісти
окрім погоди є ще срачка, як болячка.
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10.07.2025 20:56 Відповісти
Цены падают вверх, просто гравитация нарушена, кто ж тут виноват, мы не можем изменить законы мироздания
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10.07.2025 20:57 Відповісти
Інфляція знову перевищила прогноз Нацбанку: на ціни вплинула погода
...і несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх!
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10.07.2025 21:14 Відповісти

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