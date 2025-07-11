Власник АТБ купує центральний універмаг у Житомирі у родини екснардепа Палиці

Компанія ТОВ "Пауер Плейс" співвласника найбільшого українського рителера АТБ Геннадія Буткевича подала заявку в Антимонопольний комітет (АМКУ) на набуття контролю над ТОВ "Житомирські інвестиції", яке володіє будівлею житомирського Центрального універмагу.

АМКУ планував розглянути це питання 10 липня, проте про результати цього засідання ще не повідомлялося.

Компанія ТОВ "Пауер Плейс" Геннадія Буткевича з КВЕДом "Купівля та продаж власного нерухомого майна" зареєстрована у 2021 році у Києві, свідчать дані YouControl.

ТОВ "Житомирські інвестиції" створене у грудні 2024 року, ним володіє Оксана Палиця – колишня дружина екснардепа Ігоря Палиці (група "За майбутнє") і друга Ігоря Коломойського. Сам Палиця розповідав, що офіційно розлучений з дружиною ще з 2002 року, проте і після цього продовжує оформлювати бізнес на сім'ю. Загалом родині Ігоря Палиці лише в Україні належить близько півсотні компаній, вона також має численну нерухомість та інші активи у Європі, зокрема в Австрії, Франції та Швейцарії.

У власності компанії "Житомирські інвестиції" – дві земельні ділянки на Житомирщині та сім обʼєктів нерухомості у самому Житомирі. Серед них – Центральний універмаг на вулиці Київській, 37, пише українська редакція Forbes.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року компанія "Трайдент Геоінвест Україна" співвланика АТБ Геннадія Буткевича приватизаувала конфіскованого у російського власника виробника будматеріалів "Аерок" за 1,89 млрд грн.

У січні компанія "Трайдент Геоінвест Україна" сплатила кошти за завод, вони надійшли до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.