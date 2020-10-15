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Палица вместе с женой контролируют бизнес в Австрии, Франции, Швейцарии и владеют резиденцией вблизи Женевы, - ЦПК

Палица вместе с женой контролируют бизнес в Австрии, Франции, Швейцарии и владеют резиденцией вблизи Женевы, - ЦПК

В Центре противодействия коррупции заявили, что бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, нардеп партии "За майбутнє" Игорь Палица вместе с женой и сыном контролируют бизнес в Австрии, Франции и Швейцарии, а также обладают роскошной резиденцией вблизи Женевы.

Об этом говорится в расследование ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

"Игорь Палица, нардеп от "За майбутнє" называет западных партнеров Украины "колонизаторами", которые захватили Украину" за счет продажных чиновников, продажных бизнесменов, которые держат деньги на Западе". При этом сам Палица вместе с женой Оксаной и 24-летним сыном Захаром контролируют бизнес в Австрии, Франции и Швейцарии, а также обладают роскошной резиденцией вблизи Женевы", - говорится в сообщении.

"И хотя нардеп утверждает, что развелся с женой, есть серьезные сомнения, ведь они могли пойти на этот шаг во избежание декларирования своего люксового состояния", - добавили там.

Аналитики ЦПК обнаружили, что Оксана Палица:

- в пригороде Женевы - Шен-Бужери - владеет апартаментами в роскошной вилле (которую окружает площадь с ландшафтным дизайном, бассейном и теннисным кортом)

- зарегистрированная в роскошном жилом доме на берегу озера в центре Женевы. Ее соседкой, к слову, является Анжелика Коломойская, дочь олигарха Игоря Коломойского.

- является владелицей компании White Rock во Франции, главный офис которой расположен в средневековом замке Буффавенс, недалеко от Женевы. White Rock занимается недвижимостью.

ЦПК также обращает внимание на то, что сын Палицы - Захар - в свои 24 года владеет швейцарской компанией Incotech Sarl, которая занимается разработкой программного обеспечения, в частности компьютерных программ и мобильных приложений. Он учился в "ЕС Бизнес Школе" в Швейцарии.

"Ну а сам Игорь Палица контролирует бизнес еще в одной стране ЕС. Согласно расследованию Deutsche Welle, он принимал активное участие в покупке ряда гостиниц и ресторанов Земмеринга - горнолыжного города в Альпах", - рассказали в ЦПК.

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Автор: 

Коломойский Игорь (1791) расследование (3038) Палица Игорь (66) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+17
Звичайнісінький аферист, який годує наріт своїми казочками про злий захід.
Знову рветься Волинь рятувати.
І що ви думаєте - його виберуть. А потім будуть плакатись, що їх надурили.
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15.10.2020 15:15
+9
Вот за свое "будущее" и его патрона Коломойского Палица и призывает всех голосовать. Только какой смысл голосовать-свое "будущее" они уже на сто лет обеспечили, а на наше будущее им наплевать.
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15.10.2020 15:53
+7
Партия За МайбутнеПалица вместе с женой контролируют бизнес в Австрии, Франции, Швейцарии и владеют резиденцией вблизи Женевы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5605
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15.10.2020 15:54
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Звичайнісінький аферист, який годує наріт своїми казочками про злий захід.
Знову рветься Волинь рятувати.
І що ви думаєте - його виберуть. А потім будуть плакатись, що їх надурили.
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15.10.2020 15:15 Ответить
СВЫНЯ !!!!!
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15.10.2020 15:30 Ответить
Чому не сидить?
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15.10.2020 15:41 Ответить
Вот за свое "будущее" и его патрона Коломойского Палица и призывает всех голосовать. Только какой смысл голосовать-свое "будущее" они уже на сто лет обеспечили, а на наше будущее им наплевать.
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15.10.2020 15:53 Ответить
Партия За МайбутнеПалица вместе с женой контролируют бизнес в Австрии, Франции, Швейцарии и владеют резиденцией вблизи Женевы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5605
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15.10.2020 15:54 Ответить
Гроші виводяться з України, відмиваються і працюють на компанії Коломойського на заході. Хороший слоган - за майбутнє наших компаній у Відні і Парижі!
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15.10.2020 15:55 Ответить
Палица палится
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15.10.2020 16:56 Ответить
Разве плохо иметь настоящего швейцарца во власти? Он сделает у Украине Швейцарию.
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15.10.2020 17:06 Ответить
контролируют бизнес в Австрии, Франции и Швейцарии - весь их бизнес?
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15.10.2020 17:07 Ответить
Ну то что Палица подонок уже ни для кого не секрет .
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15.10.2020 18:37 Ответить
 
 