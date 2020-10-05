Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова

Фракция "За майбутнє", которую возглавляет нардеп Игорь Палица, заявляет о сборе подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, хотя постановление уже давно зарегистрировано в ВР.

На это в Facebook обратила внимание нардеп от "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Политическая проституция сегодня выглядит так:

"Голос" два месяца назад собирает подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, потому что тот провалил подготовку к эпидемии. 0 голосов дает фракция партии "За майбутнє", ведь Степанов - кум руководителя партии "За майбутнє" Игоря Палицы.

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Приходят выборы - Степанова пристраивают первым номером списка в "Слугу народа" в Одессу, а место продают другому человеку (это квота "За майбутнє" в правительстве). Теперь "За майбутнє" Палицы пиарится по всем эфирам, что собирает подписи за отставку Степанова (кума Палицы), хотя постановление уже давно зарегистрировано в Верховной Раде. Но разве бабушка о том знает, которой это на уши господарники вешают.

Так вот оно: И кума слил, но в "хлебное" место, и дивиденды на выборах получил, и место еще раз продал - господарники они такие господарники", - пишет Устинова.

Напомним, 5 октября политическая партия "За майбутнє" обнародовала заявление, что требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с "коронавирусными вызовами".

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