Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова
Фракция "За майбутнє", которую возглавляет нардеп Игорь Палица, заявляет о сборе подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, хотя постановление уже давно зарегистрировано в ВР.
На это в Facebook обратила внимание нардеп от "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.
"Политическая проституция сегодня выглядит так:
"Голос" два месяца назад собирает подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, потому что тот провалил подготовку к эпидемии. 0 голосов дает фракция партии "За майбутнє", ведь Степанов - кум руководителя партии "За майбутнє" Игоря Палицы.
Приходят выборы - Степанова пристраивают первым номером списка в "Слугу народа" в Одессу, а место продают другому человеку (это квота "За майбутнє" в правительстве). Теперь "За майбутнє" Палицы пиарится по всем эфирам, что собирает подписи за отставку Степанова (кума Палицы), хотя постановление уже давно зарегистрировано в Верховной Раде. Но разве бабушка о том знает, которой это на уши господарники вешают.
Так вот оно: И кума слил, но в "хлебное" место, и дивиденды на выборах получил, и место еще раз продал - господарники они такие господарники", - пишет Устинова.
Напомним, 5 октября политическая партия "За майбутнє" обнародовала заявление, что требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с "коронавирусными вызовами".
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Народєц то лошковитий.
На рекламу падкий.
Порошенко і сам не крав і іншим не давав. Так, хтось щось тягнув потроху, та це були дитячі пустощі у пісочнику в порівняння з тим як крадуть зараз!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Ви що, досі не зрозуміли, що всі звинувачення були брехнею? Що ви на брехню повелися і не залежно від того чого хотіли і чого сподівалися штовхнути країну у зелене гавно?
Просто я не переношу маніпуляцій кремля в українському інтернет-просторі.
Весь цивілізований світ живе за принципом, шо доводити треба провину, а не невинуватість.
Я от, не впевнений на 100 відсотків, шо ти не педофіл,
то це треба озвучувати ?
Були дооснащені тисячі машин, і нарахували аж 17млн! І землю ж носом рили і нюхали і дуже жаліібно стогнали, що невистачає у них бач слідчих!
А те що у Зєєєлі раптом дороги стали вдвічи дорожчими як при "шикаладнам бариге" вас не дивує?
Те що всі тендери виграє 3 контори ви тут корупції не бачите? Інших до тендерів не допускають.
17 млн сумнівних нарахувань за 5 років роботи це "Караул! Карупция!"
Сотні мільярдів розникують між своїми, все нормально?
"Европейская Солидарность" и "Голос" говорили о том, что "есть какие-то моменты, в которых оппозиционные силы должны работать вместе".
"Есть вещи, в которых мы можем работать вместе - вопрос России, вопросы войны, вопрос наездов на украинский язык. Совершенно точно у нас тут позиция очень похожа. Вопрос коррупции - здесь мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова - мы сразу оп и расходимся", - объяснила глава партии.
В то же время, отвечая на вопрос, кто для вас больший политический враг: Зеленский или Порошенко, Рудик сказала: "Порошенко. ... Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть".
Слухати їх заяви - марно витрачати час.
чи ти зможеш назвати той день ?
Я тебе питаю про конкретний день, коли Порошенко був в Партіі Регіонів.
А архитектора, спроецировавшего тот роддом ?
Потім була нянька, вчителі ..
Їх всіх треба було притягнути до відповідальності за злочини нацизму ?
цілком правильно.
І тільки у повного дебіла або кремлівської гниди може за це бути до них претензія,
так само, як і претензія до Пороха в тому, шо він був одним із засновників блоку "Трудова Солідарність України" може бути тільки у кремлівської гниди, яка маніпулює.