Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова с поста главы Минздрава

Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с "коронавирусными вызовами".

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованной в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Полгода времени, 64 миллиарда гривен - и ноль результата. Отсутствие требуемого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определение основных "коронавирусных" больниц - все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям", - отмечают в партии.

В политсиле уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако Минздрав под руководством Степанова не защитили ни граждан, ни врачей.

"Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за пол года не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Таким чиновникам не место в правительстве! Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова! Ведь непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны", - подытожили в политсиле.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что за деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ. Деньги из Фонда пошли на строительство дорог и амбулаторий, на социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям.

Рада назначила Степанова министром здравоохранения 30 марта 2020 года.

До назначения министром здравоохранения Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

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