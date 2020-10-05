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Новости Коронавирус и карантин
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Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова с поста главы Минздрава

Партия

Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с "коронавирусными вызовами".

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованной в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Полгода времени, 64 миллиарда гривен - и ноль результата. Отсутствие требуемого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определение основных "коронавирусных" больниц - все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям", - отмечают в партии.

В политсиле уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако Минздрав под руководством Степанова не защитили ни граждан, ни врачей.

"Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за пол года не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Таким чиновникам не место в правительстве! Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова! Ведь непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны", - подытожили в политсиле.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что за деньги из Фонда борьбы с COVID-19 не приобрели ни одного аппарата ИВЛ. Деньги из Фонда пошли на строительство дорог и амбулаторий, на социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям.

Рада назначила Степанова министром здравоохранения 30 марта 2020 года.

До назначения министром здравоохранения Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с загруженностью коек для больных COVID-19 напряженная, но не критическая, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) отставка (3161) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
шо,у рыгов своя кандидатура созрела?
или это просто предвыборные понты?
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05.10.2020 17:01 Ответить
+7
На выходных услышал, как называют эту этих "За майбутнє" -- "За майбах".
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05.10.2020 17:03 Ответить
+6
У них своя-Богатырыва.
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05.10.2020 17:04 Ответить
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шо,у рыгов своя кандидатура созрела?
или это просто предвыборные понты?
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05.10.2020 17:01 Ответить
У них своя-Богатырыва.
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05.10.2020 17:04 Ответить
"За майбутнє коломойського", це дублікат " слуг коломойського". Піар акція. Передвиборча метушня. Видимість турботи про наріт. Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова з посади очільника МОЗ - Цензор.НЕТ 9984
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05.10.2020 17:40 Ответить
Да , « партия За майбутне Коломойши»
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05.10.2020 19:24 Ответить
На выходных услышал, как называют эту этих "За майбутнє" -- "За майбах".
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05.10.2020 17:03 Ответить
Каламойського
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05.10.2020 17:18 Ответить
Партію правильніше було б назвати - "За своє майбутнє".
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05.10.2020 19:10 Ответить
А где значок "на правах рекламы"?
Партия Коломойского расширила свою рекламу с каналов Коломойского на Цензор?
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05.10.2020 17:03 Ответить
А чё только Степанов? По ведомствам остальных министров -- всё в порядке?
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05.10.2020 17:04 Ответить
Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2505

...
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05.10.2020 17:12 Ответить
Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова/ Есть проблема : Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств. А Палица эту проблему-использовать 61% средств -в отличие от Степанова решит очень быстро. У него есть команда профессионалов где главные специалисты это Коломойский, Боголюбов, Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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05.10.2020 17:23 Ответить
сегодня у меня моральная травма из за билбордов ад какой то
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05.10.2020 17:36 Ответить
рыгоаналов можно и нужно игнорировать.
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05.10.2020 17:58 Ответить
Степанов конечно балабол.. Ну кого вместо него?
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05.10.2020 18:56 Ответить
Нічого, Палиця швидко знайде свого і Радуцький з Степановим будуть здаватися Попелюшками
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05.10.2020 23:36 Ответить
 
 