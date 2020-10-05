Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова з посади очільника МОЗ

Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з "Коронавірусними викликами".

Про це сказано в заяві політсили, опублікованій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пів року часу, 64 мільярди гривень – і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних "коронавірусних" лікарень – усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків", - зауважують у партії.

У політсилі впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Проте МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.

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"Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за пів року не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова! Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни", - підсумували в політсилі.

Нагадаємо, раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що за гроші з Фонду боротьби з COVID-19 не придбали жодного апарату ШВЛ. Гроші з Фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям.

Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року.

До призначення міністром охорони здоров'я Степанов із 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів його відправили у відставку.

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