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Новини Коронавірус і карантин
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Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова з посади очільника МОЗ

Партія

Політична партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з "Коронавірусними викликами".

Про це сказано в заяві політсили, опублікованій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Пів року часу, 64 мільярди гривень – і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних "коронавірусних" лікарень – усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків", - зауважують у партії.

У політсилі впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Проте МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.

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"Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за пів року не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова! Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни", -  підсумували в політсилі.

Нагадаємо, раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що за гроші з Фонду боротьби з COVID-19 не придбали жодного апарату ШВЛ. Гроші з Фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям.

Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року.

До призначення міністром охорони здоров'я Степанов із 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів його відправили у відставку.

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Автор: 

карантин (18172) відставка (1471) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
шо,у рыгов своя кандидатура созрела?
или это просто предвыборные понты?
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05.10.2020 17:01 Відповісти
+7
На выходных услышал, как называют эту этих "За майбутнє" -- "За майбах".
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05.10.2020 17:03 Відповісти
+6
У них своя-Богатырыва.
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05.10.2020 17:04 Відповісти
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шо,у рыгов своя кандидатура созрела?
или это просто предвыборные понты?
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05.10.2020 17:01 Відповісти
У них своя-Богатырыва.
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05.10.2020 17:04 Відповісти
"За майбутнє коломойського", це дублікат " слуг коломойського". Піар акція. Передвиборча метушня. Видимість турботи про наріт. Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова з посади очільника МОЗ - Цензор.НЕТ 9984
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05.10.2020 17:40 Відповісти
Да , « партия За майбутне Коломойши»
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05.10.2020 19:24 Відповісти
На выходных услышал, как называют эту этих "За майбутнє" -- "За майбах".
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05.10.2020 17:03 Відповісти
Каламойського
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05.10.2020 17:18 Відповісти
Партію правильніше було б назвати - "За своє майбутнє".
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05.10.2020 19:10 Відповісти
А где значок "на правах рекламы"?
Партия Коломойского расширила свою рекламу с каналов Коломойского на Цензор?
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05.10.2020 17:03 Відповісти
А чё только Степанов? По ведомствам остальных министров -- всё в порядке?
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05.10.2020 17:04 Відповісти
Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова с поста главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2505

...
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05.10.2020 17:12 Відповісти
Партия "За майбутнє" требует отставки Степанова/ Есть проблема : Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств. А Палица эту проблему-использовать 61% средств -в отличие от Степанова решит очень быстро. У него есть команда профессионалов где главные специалисты это Коломойский, Боголюбов, Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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05.10.2020 17:23 Відповісти
сегодня у меня моральная травма из за билбордов ад какой то
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05.10.2020 17:36 Відповісти
рыгоаналов можно и нужно игнорировать.
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05.10.2020 17:58 Відповісти
Степанов конечно балабол.. Ну кого вместо него?
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05.10.2020 18:56 Відповісти
Нічого, Палиця швидко знайде свого і Радуцький з Степановим будуть здаватися Попелюшками
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05.10.2020 23:36 Відповісти
 
 