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Новини
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Палиця разом із дружиною контролюють бізнес в Австрії, Франції, Швейцарії та володіють резиденцією поблизу Женеви, - ЦПК

Палиця разом із дружиною контролюють бізнес в Австрії, Франції, Швейцарії та володіють резиденцією поблизу Женеви, - ЦПК

У Центрі протидії корупції заявили, що бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, нардеп партії "За майбутнє" Ігор Палиця разом з дружиною і сином контролюють бізнес в Австрії, Франції та Швейцарії, а також володіють розкішною резиденцією поблизу Женеви.

Про це йдеться в розслідування ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Ігор Палиця, нардеп від "За Майбутнє", називає західних партнерів України "колонізаторами", які захопили Україну "за рахунок продажних чиновників, продажних бізнесменів, які тримають гроші на Заході". При цьому сам Палиця разом з дружиною Оксаною та 24-річним сином Захаром контролюють бізнес в Австрії, Франції та Швейцарії, а також володіють розкішною резиденцією поблизу Женеви", - йдеться в повідомленні.

"І хоч нардеп стверджує, що розлучився з дружиною, маємо серйозні сумніви, адже вони могли піти на цей крок задля уникнення декларування своїх люксових статків", - додали там.

Аналітики ЦПК виявили, що Оксана Палиця:

– у передмісті Женеви – Шен-Бужері – володіє апартаментами на розкішній віллі (яку оточує площа з ландшафтним дизайном, басейном й тенісним кортом)

– зареєстрована у розкішному житловому будинку на березі озера в центрі Женеви. Її сусідкою, до слова, є Анжеліка Коломойська, донька олігарха Ігоря Коломойського.

- є власницею компанії White Rock у Франції, головний офіс якої розташований у середньовічному замку Буффавенс, неподалік від Женеви. White Rock займається нерухомістю.

ЦПК також звертає увагу на те, що син Палиці – Захар – у свої 24 роки володіє швейцарською компанією Incotech Sarl, яка займається розробкою програмного забезпечення, зокрема комп'ютерних програм та мобільних додатків. Він навчався у "ЄС Бізнес Школі" у Швейцарії.

"Ну а сам Ігор Палиця контролює бізнес ще в одній країні ЄС. Відповідно до розслідування Deutsche Welle, він брав активну участь у купівлі низки готелів та ресторанів у Земмерінгу – гірськолижному містечку в Альпах", - розповіли в ЦПК.

Читайте: Нардеп "За майбутнє" Палиця "зливає" свого кума - главу МОЗ Степанова, за відставку якого не дав голосів, - депутатка "Голосу" Устінова

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) розслідування (2267) Палиця Ігор (62) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+17
Звичайнісінький аферист, який годує наріт своїми казочками про злий захід.
Знову рветься Волинь рятувати.
І що ви думаєте - його виберуть. А потім будуть плакатись, що їх надурили.
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15.10.2020 15:15
+9
Вот за свое "будущее" и его патрона Коломойского Палица и призывает всех голосовать. Только какой смысл голосовать-свое "будущее" они уже на сто лет обеспечили, а на наше будущее им наплевать.
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15.10.2020 15:53
+7
Партия За МайбутнеПалица вместе с женой контролируют бизнес в Австрии, Франции, Швейцарии и владеют резиденцией вблизи Женевы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5605
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15.10.2020 15:54
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Звичайнісінький аферист, який годує наріт своїми казочками про злий захід.
Знову рветься Волинь рятувати.
І що ви думаєте - його виберуть. А потім будуть плакатись, що їх надурили.
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15.10.2020 15:15 Відповісти
СВЫНЯ !!!!!
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15.10.2020 15:30 Відповісти
Чому не сидить?
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15.10.2020 15:41 Відповісти
Вот за свое "будущее" и его патрона Коломойского Палица и призывает всех голосовать. Только какой смысл голосовать-свое "будущее" они уже на сто лет обеспечили, а на наше будущее им наплевать.
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15.10.2020 15:53 Відповісти
Партия За МайбутнеПалица вместе с женой контролируют бизнес в Австрии, Франции, Швейцарии и владеют резиденцией вблизи Женевы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5605
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15.10.2020 15:54 Відповісти
Гроші виводяться з України, відмиваються і працюють на компанії Коломойського на заході. Хороший слоган - за майбутнє наших компаній у Відні і Парижі!
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15.10.2020 15:55 Відповісти
Палица палится
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15.10.2020 16:56 Відповісти
Разве плохо иметь настоящего швейцарца во власти? Он сделает у Украине Швейцарию.
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15.10.2020 17:06 Відповісти
контролируют бизнес в Австрии, Франции и Швейцарии - весь их бизнес?
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15.10.2020 17:07 Відповісти
Ну то что Палица подонок уже ни для кого не секрет .
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15.10.2020 18:37 Відповісти
 
 