"Укрзалізниця" отримає 54 мільйони євро грантів. Куди спрямують кошти?

"Укрзалізниця" отримає грантову допомогу на загальну суму 54 млн євро.

Такий спільний проєкт із Європейським банком реконструкції та розвитку було оголошено та підписано на транспортному круглому столі в рамках Конференції з відновлення України URC2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, із цієї суми 41 млн євро спрямують на розвиток та забезпечення генерації, 10 млн євро – на проєкти безбар'єрності на вокзалах, а 3 млн євро – на підтримку ветеранів-залізничників.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія обрала 94 транспортні проєкти для отримання майже 2,8 млрд євро грантів ЄС у рамках Механізму об'єднання Європи (CEF). Частину фінансування отримає Україна. Так, Європейський Союз ухвалив рішення виділити 76 млн євро грантової допомоги на реалізацію першого етапу будівництва євроколії в Україні.

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" завершила модернізацію першого безбар'єрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.