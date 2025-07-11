Єдиний авіаносець у флоті Росії можуть списати на металобрухт після 7 років ремонту

Міноборони Росії може відмовитися від відновлення єдиного авіаносця у складі російського флоту – крейсера "Адмірал Кузнєцов", який перебуває на ремонті з 2018 року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Як повідомляється, ремонт та модернізацію корабля на даний момент припинено, а питання про його подальше майбутнє має бути вирішено найближчим часом. Представники Головкомату Військово-морського флоту РФ та Об'єднаної суднобудівної корпорації, яка займалася відновленням крейсера, зараз обговорюють, чи варто повертати авіаносець до бойового складу флоту.

Крейсер "Адмірал Кузнєцов" призначений для ураження великих надводних цілей, захисту морських з'єднань від атак противника та підтримки операцій із десантування. На кораблі можуть базуватися 28 літаків та 24 вертольоти. Спочатку реконструкція оцінювалася в 20 млрд руб. Передбачалося, що крейсер повернеться до складу російських ВМФ у 2022 році, але терміни завершення ремонту кілька разів переносили.

Колишній командувач Тихоокеанського флоту Росії адмірал Сергєй Авакянц назвав відмову від продовження ремонтних робіт "абсолютно правильною". На його думку, російському флоту "Адмірал Кузнєцов" не потрібний навіть модернізований, оскільки це дуже дорога та неефективна морська зброя, а майбутнє – за носіями роботизованих комплексів та непілотованої авіації.

"А "Адмірал Кузнєцов", якщо буде ухвалено рішення не продовжувати ремонт, залишається лише взяти, розрізати на металобрухт та утилізувати", – сказав Авакянц.

При цьому в діючих стратегічних документах передбачено наявність авіаносного сполучення як на Північному, так і на Тихоокеанському флоті.

У травні повідомлялося, що уряд Росії після спроби наздогнати авіапром СРСР запропонував різко збільшити будівництво кораблів і замінити флот, побудований у період розквіту верфей СРСР.

У травні минулого року повідомлялося, що строки завершення будівництва першого російського надпотужного атомного криголама "Росія", який будується на верфі "Звєзда", перенесли з 2027 року на 2030 рік.

До того стало відомо, що російський уряд урізав видатки федерального бюджету у 2024-2026 роках на будівництво нових атомних криголамів на тлі рекордного зростання видатків на розв'язану Росією війну проти України.