Кабмін доручив повернути до Пенсійного фонду невиплачені пенсії громадян з окупованих територій

Пенсійні кошти, нараховані пенсіонерам, які мали статус внутрішніх переселенців до повномасштабного вторгнення України у 2022 році та з якими тривалий час немає зв’язку, переведуть з "Ощадбанку" до Пенсійного фонду.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Уряд ухвалив рішення, яке врегульовує питання пенсійних коштів тих людей, які через війну залишилися на тимчасово окупованих територіях і втратили контакт із банком. Зміни передбачають переведення пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію, на зберігання до Пенсійного фонду", – зазначається у повідомленні.

За даними міністерства, на рахунках таких пенсіонерів в "Ощадбанку" станом на 1 жовтня 2023 року накопичено понад 10 мільярдів гривень, які залишалися без руху, оскільки люди не користувалися картками і не взаємодіяли з банком.

Йдеться виключно про кошти тих отримувачів пенсій, які одночасно відповідають таким умовам:

є (або були) внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з територій, окупованих до 24 лютого 2022 року;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися пенсійним рахунком понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад шість місяців.

За рішенням уряду, Пенсійний фонд сформує списки таких пенсіонерів та передасть їх до "Ощадбанку". Після цього державний банк здійснюватиме перерахування коштів за графіком, який встановить Мініфін за погодженням із Національним банком.

Читайте також: "Цифри шокують": Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів

Водночас у Мінсоцполітики наголосили, що право на пенсію та повний обсяг нарахованих коштів зберігається за власником.

Для отримання повернутих сум пенсій необхідно буде подати заяву до Пенсійного фонду (особисто, через вебпортал ПФУ, або в "Ощадбанку" під час проходження ідентифікації). Після подання заяви кошти виплачуються одноразово в повному обсязі на банківський рахунок. У разі смерті отримувача, невиплачені кошти можуть отримати його родичі (спадкоємці).

При цьому пенсійні кошти людей, які пройшли фізичну ідентифікацію або пройдуть її до моменту фактичного перерахування коштів з пенсійного рахунка до Пенсійного фонду, залишаються на рахунку в "Ощадбанку" і не переводяться до ПФУ.

Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет України на 2025 рік" було передбачено, що кошти таких пенсіонерів зберігатимуться у Пенсійному фонді. Це має зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, пояснювали у Мінсоцполітики.