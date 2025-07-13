На Херсонщині зібрали перші 500 тонн кавунів
У Херсонській області аграрії зібрали перші 500 тонн кавунів. Також уже намолочено понад 46 тис. тонн зернових і зернобобових культур, майже 5 тис. тонн ріпаку та близько 2 тис. тонн овочів.
Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
Там зазначили, що під урожай 2025 року аграрії Херсонщини засіяли майже 220 тис. гектарів земель.
"Весна 2025 року стала справжнім випробуванням для фермерів області – через заморозки та посуху було втрачено або пошкоджено посіви на понад 50 тис. гектарів. Попередньо збитки аграріїв перевищують 1 млрд грн", – сказано в повідомленні.
Раніше стало відомо, що від початку 2025 року в Україну імпортували 7 260,38 тонн кавунів.
На початку липня на українському ринку також з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. Зокрема, наразі збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.
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